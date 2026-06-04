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كشف مصدر مطلع، انهاء مجلس إدارة النادي الأهلي اتفاقه مع المدير الفني الدنماركي ييس توروب بشأن فسخ التعاقد بين الطرفين بالتراضي، وذلك عقب جلسة مطولة استمرت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتعاقد الأهلي مع ييس توروب في أكتوبر الماضي بعقد يمتد لموسمين ونصف، خلفًا للمدرب الإسباني خوسيه ريبيرو، الذي غادر منصبه بعد بداية غير موفقة للفريق خلال موسم 2025-2026، فيما تولى عماد النحاس القيادة الفنية بصورة مؤقتة قبل التعاقد مع المدرب الدنماركي.

الأهلي يفسخ عقده مع توروب

وكشف مصدر داخل النادي أن المفاوضات التي جرت بين المدرب الدنماركي ومسؤولي الأهلي أسفرت عن التوصل إلى تسوية نهائية لكافة الأمور التعاقدية، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن رحيله برفقة جهازه المعاون خلال الساعات المقبلة.

وأوضح المصدر أن توروب سيحصل على راتب أربعة أشهر ضمن بنود التسوية المالية، إلى جانب راتب شهر يونيو ومستحقات أخرى مرتبطة بالعقد، بما في ذلك النسبة الخاصة بالوكالة المسؤولة عن إدارة أعماله.

لقب وحيد لـ توروب مع الأهلي

وتوج توروب مع الأهلي بلقب كأس السوبر المصري، بينما لم ينجح في حصد ألقاب الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر وكأس الرابطة، لتنتهي تجربته مع القلعة الحمراء بعد أقل من عام على توليه المسؤولية.

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