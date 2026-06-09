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استدراج بالود وقتل بالعتلة.. تأييد إعدام عامل وعشيقته قطّعا جثة شاب بالقناطر

كتب : أسامة علاء الدين

06:12 م 09/06/2026

تعبيرية عن محاكمه

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قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى مستأنف، تأييد إحالة أوراق عامل وربة منزل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد إدانتهما بقتل شخص عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وحددت المحكمة أولى جلسات دور انعقاد شهر يوليو المقبل للنطق بالحكم.

تشكيل هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار فوزي يحيى أبو زيد، وعضوية المستشارين ضياء الدين عبد المنعم شوقي، وحسين رشدي حسين، وأحمد شوقي عبد اللطيف، وإسلام محمد أبو النصر، وبأمانة سر حلمي محمود.

تفاصيل الجريمة

وكشف أمر الإحالة أن المتهمين "عواد أ.إ.م.خ" (37 عامًا) عامل، و"رانيا ر.م.م" (31 عامًا) ربة منزل، عقدا العزم على قتل المجني عليه سيد عادل حسن، حيث قامت المتهمة الثانية باستدراجه إلى منزلها بعد إيهامه بمشاعر الود والحنان، وما إن حضر حتى باغته المتهم الأول واعتدى عليه بعتلة حديدية محدثًا إصابات قاتلة في الرأس.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاما بعد ذلك بتقطيع جثمان المجني عليه وكفناه داخل سجادة، ثم وضعا الأشلاء في جوال وألقياها للتخلص منها، قاصدين إزهاق روحه وإخفاء معالم الجريمة.

سرقة هاتف المجني عليه

وأشار أمر الإحالة إلى أن الجريمة ارتبطت بجنحة سرقة، إذ استولى المتهمان على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه عقب ارتكاب الواقعة، بقصد تسهيل تنفيذ الجريمة وإخفاء آثارها.

حيازة أسلحة وأدوات الجريمة

كما أسندت النيابة العامة للمتهمين تهم حيازة أداة تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وهي "حديدة" دون مسوغ قانوني أو ضرورة مهنية، بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض دون ترخيص، وذلك على النحو المبين بأوراق التحقيقات.

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القليوبية القناطر الخيرية جنايات شبرا الخيمة النيابة العامة

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