أول تعليق من وزارة الرياضة على أزمة أرض الزمالك بميت عقبة والأوقاف

أكد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، عدم توقيع أي عقوبات تأديبية على النادي حتى الآن، مشيرًا إلى أن الجهود الحالية تتركز على معالجة الملفات القائمة والحفاظ على استقرار النادي.

وقال نصر، خلال تصريحات تلفزيونية، إنه كان يتمنى أن تتركز الانتقادات على تقديم النصائح التي تساعد في تصحيح الأخطاء وعلاج المشكلات، بدلًا من توجيه ما قد يؤثر سلبًا على استقرار النادي.

وأعرب نائب رئيس الزمالك عن سعادته بتتويج الفريق بلقب الدوري، مؤكدًا أن الفريق كان قريبًا أيضًا من التتويج ببطولة الكونفدرالية قبل خسارتها بركلات الترجيح.

وفيما يتعلق بأزمة صلاح مصدق، أوضح هشام نصر أن اللاعب يتمتع بسلوك مميز ويُقدّر جماهير الزمالك والظروف التي يمر بها النادي، مشيرًا إلى وجود اتصالات مستمرة من أجل إنهاء الأزمة والوصول إلى حل نهائي خلال الفترة المقبلة.

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