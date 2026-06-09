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رئيس إريتريا يزور مدينة الدواء المصرية ويبحث آفاق التعاون الدوائي

كتب : أحمد جمعة

05:37 م 09/06/2026 تعديل في 06:10 م

رئيس إريتريا يزور مدينة الدواء المصرية

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أجرى رئيس إريتريا أسياس أفورقي، زيارة رسمية إلى مصنع جيبتو فارما "مدينة الدواء المصرية"، أحد أكبر الصروح الصناعية الدوائية في مصر وإفريقيا، حيث كان في استقباله الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية.

ووفق بيان اليوم، يأتي ذلك في إطار تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات الدوائية والتنظيمية، ودعم جهود التكامل الصحي والأمن الدوائي بالقارة الأفريقية.

وفي مستهل اللقاء رحب الغمراوي بالرئيس الإريتري والوفد المرافق، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط جمهورية مصر العربية ودولة إريتريا، وحرص القيادة السياسية في البلدين على توسيع آفاق التعاون المشترك بما يخدم المصالح الاستراتيجية للشعبين الشقيقين.

وأكد الغمراوي أن الزيارة تعكس الثقة المتزايدة في منظومة الدواء المصرية وما حققته من تطور نوعي على المستويين التنظيمي والصناعي، مشيرًا إلى أن هيئة الدواء المصرية تضع خبراتها الفنية والتنظيمية في خدمة الدول الإفريقية الشقيقة، دعمًا لجهود بناء أنظمة دوائية قوية وقادرة على تحقيق الأمن الدوائي لشعوب القارة.

كما استعرض الغمراوي الإمكانات المتقدمة التي يتمتع بها قطاع الدواء المصري، وما حققته هيئة الدواء المصرية من إنجازات تنظيمية جعلتها أول جهة تنظيمية أفريقية والوحيدة حتى الآن التي حصلت على مستوى النضج الثالث (ML3) من منظمة الصحة العالمية في مجال تنظيم الأدوية واللقاحات المصنعة محليًا، بما يعكس كفاءة المنظومة الرقابية المصرية ومكانتها الإقليمية والدولية.

وشهدت الزيارة جولة تفقدية داخل مصنع جيبتو فارما، اطلع خلالها الرئيس أسياس أفورقي والوفد المرافق على أحدث خطوط الإنتاج والتقنيات التصنيعية المتطورة، وما يمتلكه المصنع من قدرات إنتاجية وتكنولوجية تدعم جهود توطين صناعة الدواء وتعزيز الأمن الدوائي في مصر والقارة الأفريقية، وتؤكد قدرة الصناعة الدوائية المصرية على تلبية احتياجات الأسواق الإقليمية والإفريقية.

ومن جانبه، أشاد الرئيس الإريتري بما تشهده مصر من تطور كبير في قطاع الصناعات الدوائية، وبالجهود التي تبذلها هيئة الدواء المصرية للارتقاء بمنظومة الرقابة الدوائية وتعزيز جودة المستحضرات الطبية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من التجربة المصرية الرائدة وتوسيع مجالات التعاون المشترك بما يخدم التنمية الصحية في البلدين.

وأكد الجانبان أهمية البناء على العلاقات المتميزة بين مصر وإريتريا، وتعزيز التعاون في مجالات التصنيع الدوائي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات الفنية والتنظيمية، بما يسهم في دعم التنمية الصحية وتحقيق الأمن الدوائي المستدام لشعوب القارة الإفريقية.

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مدينة الدواء المصرية هيئة الدواء رئيس إريتريا

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