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براءة سيدة دجلة بالمز من تهمة تسميم الكلاب بأكتوبر

كتب : صابر المحلاوي

05:58 م 09/06/2026

تسمم الكلاب أرشيفية

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برأت محكمة جنح ثالث أكتوبر، اليوم الثلاثاء، سيدة متهمة بوضع السم للكلاب داخل كمبوند شهير بأكتوبر، بعد استئنافها على حكم حبسها 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه.

وأصدرت محكمة جنح 6 أكتوبر، حكمًا غيابيًا بحبس متهمة 6 أشهر مع الشغل، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ لحين نظر المعارضة، لإدانتها بتسميم مجموعة من الكلاب داخل كمبوند دجلة بالمز بمدينة 6 أكتوبر الجديدة

واقعة تسميم الكلاب بأكتوبر

تعود الواقعة إلى شهر مايو من العام الحالي، عندما نشرت إحدى السيدات استغاثة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وثّقتها بمقاطع فيديو تظهر مشاجرة نشبت بينها وبين سيدة أخرى داخل كومباوند بمدينة 6 أكتوبر، إذ اتهمت السيدة الأخرى بوضع السم للكلاب، استخدمت خلال مادة محرمة دوليًا وفقًا لادعائها، ما أدى إلى إصابة شخصين بسبب ملامستهما لهذه المادة السامة، واتهامها بتسميم 8 كلاب.

واختتمت السيدة المستغيثة رسالتها بالقول: "نرجو محاسبة المتسببة في هذه الجريمة التي ارتكبتها، خاصة وأنها ليست الواقعة الأولى لوضع السم للحيوانات"، ومن جانبها، قامت الأجهزة الأمنية في الجيزة بفحص تفاصيل المشاجرة التي وقعت بين السيدة وآخرين داخل المجمع السكني، بسبب وضعها السم للكلاب في الطعام، ما تسبب في إصابة بعض الأشخاص.

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تسميم الكلاب أكتوبر النيابة العامة

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