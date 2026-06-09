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قرار جديد بشأن دعوى أجر خادم طليقة الفنان بيومي فؤاد

كتب : عاطف مراد

05:55 م 09/06/2026

بيومي فؤاد

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قررت المحكمة المختصة بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل دعوى أجر خادم طليقة الفنان بيومي فؤاد إلى جلسة 16 يونيو المقبل.

تفاصيل دعاوى طليقة الفنان بيومي فؤاد

وفي وقت سابق قررت محكمة أسرة قصر النيل، تأجيل 4 دعاوى أقامتها طليقة الفنان بيومي فؤاد، والخاصة بنفقة المدرسة والمسكن والحضانة للطفل للتحقيق في دخل وممتلكات الفنان وذلك لجلسة 16 يونيو المقبل.

وكانت محكمة الأسرة، تسلمت ملف التحري عن مصدر دخل وممتلكات الفنان بيومي فؤاد،وذلك لإصدار حكمها في 4 دعاوى مقامة من طليقته، والخاصة بنفقة المدرسة والمسكن والحضانة للطفل.

وقررت نيابة الأسرة التحري عن مصدر دخل الفنان بيومي فؤاد بعد الاستماع لأقوال شهود الإثبات والنفي وذلك لمعرفة دخل وومتلكات الفنان بيومي فؤاد، وإرسالها إلى محكمة الأسرة.

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