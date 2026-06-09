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بسبب خلاف الأجرة.. الأمن يفحص فيديو تعدي سائق "توك توك" على مُسنة

كتب : علاء عمران

06:18 م 09/06/2026

وزارة الداخلية

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تفحص الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، مقطع فيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، يظهر تعدي سائق توك توك على سيدة مسنة بسبب خلاف على الأجرة.

تفاصيل التعدي على السيدة

وظهر في مقطع الفيديو سائق توك توك يحاول دهس سيدة عقب نزولها من المركبة.

وتبين أن الخلاف بين الطرفين بسبب الأجرة، ما دفع السائق للتعدي على السيدة ممسكا في يده منجل حديد.

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وزارة الداخلية سائق توك توك مسنة

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