انتخابات ريال مدريد تشتعل.. مورينيو في مواجهة حلم هالاند

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أثارت الحملة الانتخابية لرئاسة مجلس إدارة ريال مدريد، جدلا واسعا خلال الساعات الماضية، بتنافس فلورنتينو بيريز الرئيس الحالي للنادي وإنريكي ريكيلمي.

فلورنتينو بيريز يفجر مفاجأة

أعلن فلورنتينو بيريز، ضمن حملته الانتخابية لرئاسة ريال مدريد، تعيين جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق، ونشر مقطع فيديو ظهر فيه البرتغالي مرتديا قميص المرينجي، وهو يقول: "نعم".

نجم مانشستر سيتي في الحملة الانتخابية لريال مديد

أعلن إنريكي ريكيلمي المرشح لرئاسة ريال مدريد، تعاقده مع صفقة مدوية في حالة فوزه في الانتخابات.

وقال عبر برنامج " هورميجويرو" الإسباني: "إذا لم أتمكن من الوفاء بأي من وعودي المتعلقة بضم رودري وهالاند ثنائي مانشستر سيتي، فقد وقعت على ضمانة بأنه في حالة أي إخلال، سأدفع 100% من رسوم جميع الأعضاء للموسم التالي".

هل ينتقل هالاند إلى ريال مدريد؟

نفى فــابريزيو رومــانـو، المتخصص في سوق الانتقالات، انتقال هالاند إلى ريال مدريد، وقال: "هالاند لن يفعل شيء يوما خلف الكواليس ضد مانشستر سيتي، هناك احتمالية يومًا ما أن يغادر ويلعب في الليجا بعد عدة سنوات".

وأوضح: "لكن هذا لو حدث سيحدث بمعرفة مانشستر سيتي وبطريقة نظيفة تمامًا، هالاند يحب مانشستر سيتي ولو رحل سيكون السيتي أول من يعرف بقراره قبل الجميع".

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