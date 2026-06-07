اللون الأحمر يخيم على نهاية تعاملات جلسة اليوم.. فما السبب؟

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.93% عند مستوى 52164 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وهبط مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.65%، وانخفض مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.68%.

تعاملات المصريين والأجانب والعرب على شراء الأسهم

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 143.1 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 43.6 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 186.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.17% عند مستوى 52652 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم فوري لتكنولوجيا البنوك بنسبة 4%، ليغلق على سعر 18.7 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 19.48 جنيه.

وتراجع سهم بالم هيلز للتعميربنسبة 1.99%، ليغلق على سعر 14.8 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 15.1 جنيه.

وانخفض سهم مجموعة طلعت مصطفي بنسبة 1.97%، ليغلق على سعر 94.5 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 96.4 جنيه.

وتراجع سهم المنصورة للدواجن بنسبة 3.78%، ليغلق على سعر 1.78 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.85 جنيه.

وهبط سهم بنك التجاري الدولي بنسبة 0.08%، ليغلق على سعر 132.39 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 132.5 جنيه.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع سهم إعمار مصر للتنمية بنسبة 0.41%، ليغلق على سعر 12.3 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 12.25 جنيه.

وصعد سهم النيل للادوية والصناعات الكيماوية بنسبة 5.52%، ليغلق على سعر 172 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 163 جنيهًا.

وزاد سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 1.5%، ليغلق على سعر 6.1 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.01 جنيه.

وارتفع سهم لوتس للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 13.08%، ليغلق على سعر 65 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 58 قرشًا.

وصعد سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي بنسبة 3.71%، ليغلق على سعر 36 قرشًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 35 قرشًا.