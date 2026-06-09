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جدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، عقد نجم كرة اليد المصرية يحيي خالد وذلك لمدة 4 سنوات ليتأكد استمراره مع النادي الباريسي حتى صيف 2030.

وكان يحيي خالد قد انضم للنادي الفرنسي في صيف 2024 قادما من فريق فيربريم المجري، وتألق نجم منتخب مصر لكرة اليد مع نادي العاصمة الفرنسي ونافس علي الجوائز الفردية هذا الموسم.

وتوج نادي باريس سان جيرمان قبل أيام بلقب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة وبفارق 4 نقاط عن نادي نانت أقرب منافسيه ، فيما ودع باريس منافسات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بعد الخسارة من نادي فيزبريم.

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