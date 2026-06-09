يفاضل النادي الأهلي بين عدد من الأسماء الذين سبق لهم ارتداء قميص الفريق من أجل اختيار مساعد للمدرب المغربي الحسين عموتة الذي تم الاستقرار بشكل نهائي علي تعيينه مديرا فنيا للفريق لمدة موسم.

وقال مصدر بالأهلي، إن هناك أكثر من اسم مرشح لهذه المهمة من بينهم شريف عبد الفضيل وأحمد فتحي وسيد معوض ومحمد شوقي المدير الفني الحالي لفريق زد.

وكشف المصدر لـ مصراوي، أن وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي يجري محاولة أخيرة مع محمد شوقي لإقناعه بالعودة والعمل في الأهلي مع الحسين عموتة في ظل القناعة التامة بقدراته وقوة شخصيته .

وشدد، علي أن محمد شوقي لايزال حتى الآن يرفض فكرة العودة للأهلي ويريد الاستمرار في مهمة " الرجل الأول" مع زد أو حتى في أي ناد آخر إذا رحل عن منصبه الحالي.

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