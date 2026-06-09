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قرار قضائي في دعوى تعويض قضية "حبيبة الشماع" ضد شركة نقل ذكي

كتب : أحمد عادل

02:45 م 09/06/2026 تعديل في 02:55 م

محكمه تعبيريه

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قررت محكمة القاهرة الابتدائية "دائرة مدني"، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أسرة الراحلة حبيبة الشماع ضد شركة "أوبر" وسائقها، والتي تطالب بتعويض مدني قدره 100 مليون جنيه، إلى جلسة 16 يونيو الجاري.

وقال محمد الأمين، محامي أسرة الراحلة حبيبة الشماع، إنه تم إعلان شركة "أوبر" في سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية بالدعوى المقامة ضدها، والتي تطالب الأسرة فيها بالتعويض المذكور، على خلفية الحادث الذي تعرضت له الراحلة.

دعوى تعويض أسرة حبيبة الشماع ضد "أوبر"

وأوضح أن الشق الجنائي المنظور أمام محكمة الجنايات بشأن واقعة الشروع في خطف أنثى لا يرتبط بالدعوى المدنية، مؤكدًا أن الدعوى المدنية تقوم على المسؤولية التقصيرية وفقًا لنظرية التابع والمتبوع، وما ثبت من إهمال السائق وتعاطيه المواد المخدرة وفق تقارير التحقيقات.

وأضاف أن السائق المُدان قُدمت ضده 22 شكوى منذ عام 2019، وفق ما ورد في تحقيقات النيابة على لسان الممثل القانوني لشركة "أوبر"، دون اتخاذ إجراءات بحقه، وهو ما اعتبره إهمالًا في المتابعة والمراقبة.

وكانت محكمة النقض قد رفضت طعن السائق، وأيدت حبسه 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فتاة الشروق"، كما خففت محكمة مستأنف جنايات القاهرة العقوبة إلى 5 سنوات بعد إدانته بتعاطي المخدرات والقيادة تحت تأثيرها.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم الشروع في خطف المجني عليها، وتعاطي المخدرات، والقيادة تحت تأثيرها، وتزوير محررات رسمية.

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حبيبة الشماع شركة أوبر الشروق

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