أكد مصطفى زيكو، لاعب منتخب مصر ونادي بيراميدز، أن جميع لاعبي الفراعنة يدركون حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم خلال المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، مشددًا على أن هدف المنتخب هو تحقيق إنجاز يليق بطموحات الجماهير المصرية.

تصريحات لاعب منتخب مصر

وقال زيكو، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون سبورت"، إنه يشعر بفخر كبير لوجوده ضمن قائمة المنتخب المشاركة في المونديال، واصفًا البطولة بأنها الحلم الأكبر لأي لاعب كرة قدم.

وأضاف: "التواجد في كأس العالم إحساس رائع، وفخور بوجودي مع منتخب مصر في أكبر بطولة كروية على مستوى العالم، ونتمنى أن نقدم أداءً يليق باسم مصر وأن نُسعد الجماهير".

وعن انضمامه للمنتخب تحت قيادة المدير الفني حسام حسن للمرة الأولى، أوضح زيكو أنه شعر بسرعة بالاندماج داخل المجموعة، مؤكدًا أن الأجواء داخل المعسكر إيجابية للغاية.

وأشار لاعب بيراميدز إلى أن حالة من الانسجام تسود بين جميع اللاعبين، قائلاً: "الأجواء رائعة والجميع يعمل بروح واحدة، ولدينا هدف مشترك وهو تمثيل مصر بأفضل صورة ممكنة".

كما كشف زيكو عن الرسائل المستمرة التي يوجهها الجهاز الفني للاعبين خلال فترة الإعداد، مؤكدًا أن معيار المشاركة الأساسي هو الاجتهاد والالتزام داخل التدريبات.

رسالة للجماهير المصرية

واختتم تصريحاته برسالة حماسية للجماهير المصرية، قائلاً: "هدفنا الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، ولسنا ذاهبين إلى الولايات المتحدة من أجل النزهة أو الترفيه، بل من أجل المنافسة وتحقيق نتائج تسعد الشعب المصري. سنبذل كل ما لدينا من أجل رفع اسم مصر عاليًا وإسعاد الجماهير التي تنتظر منا الكثير".

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