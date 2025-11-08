فانتازي.. ارتفاع سعر ثلاثي كريستال بالاس

ارتفع سعر ثلاثي كريستال بالاس، ماتيتا وسار وجويهي، حيث تتغير أسعار اللاعبين ارتفاعا أو انخفاضا بقيمة 100 ألف جنيه إسترليني يوميا، وفقا لمستوى اللاعب ونسب البيع والشراء في الجولات السابقة.

ويعرض لكم "مصراوي" أسعار اللاعبين التي تغيرت اليوم السبت 8 نوفمبر 2025، وفقا للموقع الرسمي فانتازي الدوري الإنجليزي:

لاعبون ارتفعت أسعارهم

ديفيد رايا (أرسنال) 5.9 مليون جنيه إسترليني

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) 8 مليون جنيه إسترليني

إسماعيلا سار (كريستال بالاس) 6.7 مليون جنيه إسترليني

مارك جويهي (كريستال بالاس) 5.1 مليون جنيه إسترليني

لاعبون انخفضت أسعارهم

فيكتور جيوكيريس (أرسنال) 8.9 مليون جنيه إسترليني

هانيبال مجبري ( بيرنلي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

بورنا سوسا (كريستال بالاس) 4.8 مليون جنيه إسترليني

جاستن ديفيني (كريستال بالاس) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جاك جريليش (إيفرتون) 6.8 مليون جنيه إسترليني

جيمس تاركوفسكي (إيفرتون) 5.4 مليون جنيه إسترليني

إيليجاه كامبل (إيفرتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

هاري تاير (إيفرتون) 3.9 مليون جنيه إسترليني

أنطون ستاش (ليدز) 4.9 مليون جنيه إسترليني

فيرجيل فان ديك (ليفربول) 5.9 مليون جنيه إسترليني

أوسكار بوب (مانشستر سيتي) 5.3 مليون جنيه إسترليني

ريكو لويس (مانشستر سيتي) 4.8 مليون جنيه إسترليني

أنتوني جوردون (نيوكاسل) 7.4 مليون جنيه إسترليني

إميل كرافث (نيوكاسل) 4.3 مليون جنيه إسترليني

جيمس ماكاتي ( نوتنجهام فورست) 5.1 مليون جنيه إسترليني

ريتشارليسون (توتنهام) 6.4 مليون جنيه إسترليني

سيمون مور (سندرلاند) 3.9 مليون جنيه إسترليني

الحاج ضيوف (وست هام) 4.3 مليون جنيه إسترليني

كريستيان هيجي (وست هام) 3.9 مليون جنيه إسترليني

يورجن ستراند لارسن (ولفرهامبتون) 6.3 مليون جنيه إسترليني

فير لوبيز (ولفرهامبتون) 5.2 مليون جنيه إسترليني

أندريه (ولفرهامبتون) 5.3 مليون جنيه إسترليني