مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإسباني

جيرونا

- -
22:00

اسبانيول

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الزمالك

- -
17:45

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد

الأهلي

- -
20:30

سيدني الاسترالي

الدوري الفرنسي

ستراسبورج

- -
21:45

مارسيليا

جميع المباريات

إعلان

4 صور لكريستيانو رونالدو لترويج عطره الجديد

كتب – محمد عبد السلام:

09:53 م 25/09/2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    عطر كريستيانو رونالدو الجديد (4)
  • عرض 4 صورة
    عطر كريستيانو رونالدو الجديد (2)
  • عرض 4 صورة
    عطر كريستيانو رونالدو الجديد (3)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يروج لعطره الخاص الذي يحمل اسمه.

وظهر "الدون" في الصور ممسكًا بزجاجة العطر التي كتب عليها اسمه "Cristiano Ronaldo"، ضمن حملة إعلانية ترويجية جديدة.

وأرفق رونالدو الصور بتعليق جاء فيه: "جرأة، وشيكة، وتاريخ ما بينتهيش، معمولة علشان تلهمك، عطور كريستيانو رونالدو."

ويُذكر أن النجم البرتغالي يمتلك عدة علامات تجارية تحمل توقيعه تحت اسم CR7، تشمل العطور، الملابس، والأحذية، بالإضافة إلى منتجات أخرى في عالم الأزياء والموضة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كريستيانو رونالدو نادي النصر السعودي إنستجرام كريستيانو رونالدو العطور عالم الأزياء والموضة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

لأول مرة.. تحقيق إسرائيلي يعترف: أشرف مروان كان رأس حربة مصر لخداعنا