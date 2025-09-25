4 صور لكريستيانو رونالدو لترويج عطره الجديد
كتب – محمد عبد السلام:
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
عرض 4 صورة
-
-
عرض 4 صورة
شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يروج لعطره الخاص الذي يحمل اسمه.
وظهر "الدون" في الصور ممسكًا بزجاجة العطر التي كتب عليها اسمه "Cristiano Ronaldo"، ضمن حملة إعلانية ترويجية جديدة.
وأرفق رونالدو الصور بتعليق جاء فيه: "جرأة، وشيكة، وتاريخ ما بينتهيش، معمولة علشان تلهمك، عطور كريستيانو رونالدو."
ويُذكر أن النجم البرتغالي يمتلك عدة علامات تجارية تحمل توقيعه تحت اسم CR7، تشمل العطور، الملابس، والأحذية، بالإضافة إلى منتجات أخرى في عالم الأزياء والموضة.