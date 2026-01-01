نجم الأهلي السابق يحتفل بالكريسماس

"جوائز وألقاب تاريخية".. 15 صورة ترصد أجمل المواقف بين محمد صلاح وزوجته

احتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق شادي محمد، بقدوم العام الجديد 2026، من خلال رسالة عبر حسابه شاركها عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

ونشر لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من أمام شجرة الكريسماس وكتب: "يارب 2026 سنة خير وسعادة لينا كلنا".

ويعد شادي محمد واحدا من أبرز نجوم كرة القدم المصرية، الذين تركوا بصمة كبيرة في الملاعب سواء مع الأهلي أو مع المنتخب المصري.

ويتولى شادي محمد حاليا، منصب مدير جهاز الكرة النسائية داخل القلعة الحمراء، الذي يعمل به منذ يونيو 2024.

