نجم الأهلي السابق يحتفل بالكريسماس

كتب : مصراوي

02:31 ص 01/01/2026
  عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    شادي محمد وزوجته (9)
  • عرض 7 صورة
    محمد شادي المشرف على كرة القدم النسائية بالنادي الأهلي
  • عرض 7 صورة
    شادي محمد وزوجته (10)
  • عرض 7 صورة
    شادي محمد وزوجته (1)
  • عرض 7 صورة
    شادي محمد وزوجته (4)
  • عرض 7 صورة
    شادي محمد

احتفل نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق شادي محمد، بقدوم العام الجديد 2026، من خلال رسالة عبر حسابه شاركها عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك".

ونشر لاعب الأهلي السابق، عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة له من أمام شجرة الكريسماس وكتب: "يارب 2026 سنة خير وسعادة لينا كلنا".

ويعد شادي محمد واحدا من أبرز نجوم كرة القدم المصرية، الذين تركوا بصمة كبيرة في الملاعب سواء مع الأهلي أو مع المنتخب المصري.

ويتولى شادي محمد حاليا، منصب مدير جهاز الكرة النسائية داخل القلعة الحمراء، الذي يعمل به منذ يونيو 2024.

خالد الغندور يكشف مفاجأة بشأن موقف جراديشار من الاستمرار مع الأهلي

"ملكة جمال الكون".. 9 صور لزوجة محمد عواد تحتفل بالكريسماس والجمهور يعلق

شادي محمد النادي الأهلي

