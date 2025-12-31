وفيات مأساوية وتألق.. 12 لاعبًا لم تنساهم جماهير أنديتهم

كتب - نهى خورشيد

في كرة القدم، لا تقاس قيمة اللاعب بالأهداف أو الألقاب فقط، بل بالأثر الذي يتركه في القلوب وذاكرة الجماهير.

ويعد اعتزال رقم القميص واحداً من أسمى أشكال التكريم التي تمنحها الأندية للاعبيها، وفيما يلي يعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز مواقف الأندية الأوروبية مع نجوم الساحرة المستديرة

1- في عام 2020، فاجأ برمنجهام سيتي الجميع بقرار اعتزال القميص رقم 22 بعد رحيل جود بيلينجهام إلى بوروسيا دورتموند.

ورغم خوضه 41 مباراة فقط، رأت إدارة النادي أن نضجه وموهبته يجسدان مستقبل الفريق، ليتألق لاحقاً مع ريال مدريد ومنتخب إنجلترا.

2- تحول بيلي كي إلى أسطورة في أكرينجتون ستانلي بعد تسجيله 77 هدفاً في 211 مباراة دوري، وبعد الكشف عن معاناته مع الاكتئاب والقلق والشره المرضي، اعتزل كرة القدم عام 2020، تكريماً لمسيرته قرر النادي اعتزال القميص رقم 29.

3- شهدت مسيرة جاك ليستر مع تشيسترفيلد على مدار ستة أعوام قيادة ملهمة وأهدافاً حاسمة، إذ سجل 83 هدفاً في أقل من 200 مباراة، وعند رحيله عام 2013 قرر النادي اعتزال قميصه رقم 14 تقديراً لتأثيره الكبير، قبل أن يعود لاحقاً لقيادة الفريق كمدير فني.

4- برز مايكل مايدنز في الفريق الأول لهارتلبول يونايتد وهو في الـ17 من عمره، لكن القدر تدخل وتوفي في حادث سير عام 2007 عن عمر 20 عاماً، ليقوم النادي بتأجيل مبارياته حداداً، واعتزل قميصه رقم 25، كما أطلق اسمه على جائزة هدف الموسم.

5- خاض ريتشارد بوتشر 15 مباراة فقط مع ماكلسفيلد بعد انضمامه عام 2010، لكن وفاته المفاجئة عن عمر 29 عاماً عام 2011 تركت أثراً ليرد النادي باعتزل قميصه رقم 21 تخليداً لذكراه.

6- تألق مارك فيفيان فويه مع مانشستر سيتي خلال موسم 2002–2003 على سبيل الإعارة، إذ سجل 9 أهداف في 35 مباراة، وفي عام 2003، توفي بشكل مأساوي بعد سقوطه المفاجئ أثناء مشاركته مع منتخب الكاميرون، ليقرر السماوي اعتزل قميصه رقم 23 وأقام نصباً تذكارياً له في ملعبه القديم.

7-علق جمهور كوينز بارك رينجرز آمالًا كبيرة على المهاجم الشاب راي جونز، قبل أن يلقى حتفه في حادث سير عام 2007 وهو في الثامنة عشرة.، و تكريماً له اعتزل النادي القميص رقم 31 الذي كان يرتديه.

8- كان الحارس ديل روبرتس ركيزة أساسية في راشدن آند دايموندز، إلى أن توفي عام 2010 عن عمر 24 عاماً، بعد معاناة مع الإصابات وضغوط إعلامية، ليعتزل النادي قميصه رقم 1 تخليداً لإخلاصه وروحه.

9- يعد بوبي مور قائد إنجلترا والمتوج بكأس العالم 1966 أسطورة خالدة، ففي عام 2008 وبعد 15 عاماً على وفاته قرر وست هام اعتزال قميصه الشهير رقم 6، تكريماً لقائد لا ينسى وأعظم مدافع في تاريخ النادي.

10- اعتزل وست هام القميص رقم 38 الخاص بديلان تومبايدس، الذي شخص بالسرطان خلال فترته في الأكاديمية، وواجه المرض حتى رحيله عام 2014 عن عمر 20 عاماً، ووضع أفراد عائلته قميصه على أرض الملعب في اليوم التالي لوفاته.

11- تدرج مارك فيلو في أكاديمية ويكومب، لكن حياته انتهت مأساوياً عام 2006 عن عمر 21 عاماً إثر حادث سير، قرر النادي اعتزال قميصه رقم 14 ورفع لافتة باسمه في أول مباراة تالية تكريماً له.

12-أعلن ميلوول اعتزال القميص رقم 20 بعد وفاة حارسه ماتيا ساركيتش المفاجئ عن عمر 26 عاماً إثر أزمة قلبية ورغم انضمامه قبل عام واحد فقط، أصبح محبوب للجماهير وأعلن النادي إقامة جدارية تذكارية وإطلاق جائزة لأفضل تصدٍ باسمه.