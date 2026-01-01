مباريات الأمس
"في وجود هنادي مهنا".. شيكابالا يحتفل بالكريسماس مع زوجته

كتب : مصراوي

03:34 ص 01/01/2026
  عرض 5 صورة
  عرض 5 صورة
    شيكابالا يحتفل بالكريسماس (1)
  عرض 5 صورة
    شيكابالا يحتفل بالكريسماس (2)
  عرض 5 صورة
    شيكابالا وزوجته (5)
  عرض 5 صورة
    شيكابالا وزوجته (4)

احتفل نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمود عبد الرازق شيكابالا، بقدوم العام الجديد، رفقة أسرته ومجموعة من أصدقائه.

ونشر شيكابالا عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة زوجته ومجموعة من أصدقائه، خلال الاحتفال بالكريسماس.

وظهر رفقة محمود شيكابالا في الصور، خلال الاحتفال بالعام الجديد 2026، الفنان أحمد خالد صالح وزوجته هنادي مهنا.

والجدير بالذكر، أن قائد نادي الزمالك السابق، كان قد أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي في يوليو الماضي، بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع الفارس الأبيض.

