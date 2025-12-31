قائمة أعظم 30 لاعباً ألمانياً في تاريخ كرة القدم

"جوائز وألقاب تاريخية".. 15 صورة ترصد أجمل المواقف بين محمد صلاح وزوجته

من ملاعب ما قبل الحرب العالمية إلى منصات التتويج الحديثة، أنجبت ألمانيا أجيالاً من اللاعبين الذين تركوا بصمات خالدة في تاريخ اللعبة، وأسهموا في تشكيل ملامح كرة القدم العالمية.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية أعظم 30 لاعباً ألمانياً في تاريخ كرة القدم، وفقاً لتصنيف شبكة "lentedesportiva".

1- فرانز بيكنباور: لاعب يجسد كرة القدم الألمانية مثل "القيص"، قاد ألمانيا لاعباً ومدرباً للتتويج بكأس العالم.

2- جيرد مولر: أرقامه تتحدى المنطق، 68 هدفاً في 62 مباراة دولية، و563 هدفاً مع بايرن ميونخ، يعد أحد أعظم الهدافين في تاريخ اللعبة.

3- لوثار ماتيوس: أكثر لاعب تمثيلاً لألمانيا دولياً، ويعتبر قائد خط وسط استثنائي، كما فائز بالكرة الذهبية.

4- فيليب لام: نموذج للاحترافية والانضباط ذكاؤه التكتيكي جعله لا غنى عنه، سواء كظهير أو لاعب وسط.

5- سيب ماي: أول أسطورة حقيقية لحراسة المرمى في ألمانيا، أيقونة بايرن ميونخ، وضع الأساس لمدرسة الحراس الألمان.

6- فريتز فالتر: قائد منتخب ألمانيا المتوج بكأس العالم 1954، تميز بموهبة فنية عالية ووفاء نادر لكايزرسلاوترن.

7- مانويل نوير: النموذج المثالي للحارس العصري، أعاد تعريف مركز حراسة المرمى بقدراته في اللعب بالقدم والتقدم خارج المنطقة، وكان حجر أساس في تتويج 2014 وهيمنة بايرن.

8- توني كروس: مايسترو الإيقاع والتمرير، فرض سيطرته الذهنية على المباريات، وحصد ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم.

9- أوليفر كان: "التيتان" حارس ذو حضور مرعب وقيادة استثنائية، قاد ألمانيا لنهائي كأس العالم 2002، وبايرن للتتويج الأوروبي.

10- كارل هاينز رومينيجه: أفضل لاعب في أوروبا أوائل الثمانينيات، فاز بالكرة الذهبية مرتين، وأحد أعمدة الكرة الألمانية عالمياً.

11- ميروسلاف كلوزه: الهداف التاريخي لكأس العالم، سجل 71 هدفاً دولياً مع ألمانيا.

12- توماس مولر: "مفسر المساحات"، أسطورة بايرن ميونخ، ولاعب حاسم مع المنتخب عبر سنوات طويلة.

13- ماتياس سامر: يعتبر من المدافعين القلائل الذين نالوا الكرة الذهبية.

14- مسعود أوزيل: كان عنصراً مؤثراً في تتويج ألمانيا بمونديال 2014.

15. جونتر نيتزر: العقل الإبداعي للسبعينيات، وأحد رواد دور لاعب الوسط الهجومي، قاد بوروسيا مونشنجلادباخ لعصر من الهيمنة.

16- أوفه زيلر: أيقونة الستينيات وأسطورة هامبورج ولاعب اشتهر بالوفاء والاستمرارية.

17- باستيان شفاينشتايجر: قلب وسط ألمانيا في مونديال 2014.

18- مايكل بالاك: قائد وسط مهيب في العقد الأول من الألفية، لعب لصفوف بايرن ليڤركوزن، ميونخ وتشيلسي.

19- رودي فولر: مهاجم صندوق بامتياز وكان عنصراً مهماً في تتويج ألمانيا بكأس العالم 1990.

20- جوشوا كيميش: نموذج للاعب العصري الذكي وجمع بين مرونة لام والتحكم في الوسط.

21- بيرند شوست: تألق في الليجا مع أندية مدريد الثلاثة، وبقي اسماً لامعاً في الكرة الإسبانية.

22. يورجن كلينسمان: مهاجم ديناميكي، بطل عالم 1990، ولاحقاً مدرب أحدث نقلة نوعية للمنتخب.

23- أندرياس بريمه: مسجل هدف الفوز في نهائي مونديال 1990 ظهير متقدم ويجيد اللعب بكلتا القدمين.

24- هورست هروبيش: قوة ضربات الرأس منحته لقب "وحش الكرات الهوائية"، لعب دوراً محورياً في أمجاد هامبورج ويورو 1980.

25- إلكاي جوندوجان: لاعب وسط تكتيكي، تألق تحت قيادة جوارديولا في مانشستر سيتي.

26- ماتس هوملز: مدافع يجمع بين الهدوء والقوة كان ركيزة في تتويج 2014 وعودة دورتموند محلياً.

27- فولفجانج أوفرات: أحد أفضل صانعي اللعب في الستينيات والسبعينيات، شارك في ثلاثة كؤوس عالم، وترك بصمة كبيرة مع كولن.

28- جيروم بواتينج: مدافع عصري وركيزة في مونديال 2014، وأسهم في تتويجات بايرن الأوروبية.

29- هانز بيتر بريجل: نجم الثمانينيات، شكل ثورة في دور المدافع.

30- بيير ليتبارسكي: جناح مهاري، أضفى الإبداع واللمسة الفنية خلال مسيرة توجها بلقب مونديال 1990.