بمشاركة صلاح وميسي.. نجيب ساويرس يعلق على إعلان ترويجي متداول لافتتاح المتحف المصرى

09:19 م الأحد 10 أغسطس 2025
علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على مقطع فيديو متداول يتعلق بالإعلان الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير والذي ظهر فيه محمد صلاح وليونيل ميسي.

وأعاد ساويرس نشر التغريدة عبر حسابه الرسمي، وعلق: "لما يبقى عندنا محمد صلاح المصري، يبقي مالوش لازمة ميسي، ولا إيه؟".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 من شهر نوفمبر لعام 2025.

اقرأ أيضًا:

من تغريدة الاتحاد الأوروبي إلى رد الجيش الإسرائيلي.. قصة تضامن صلاح مع "بيليه فلسطين"

شاهد ركلة ترجيح محمد صلاح المهدرة في نهائية الدرع الخيرية

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صلاح محمد صلاح ميسي نجيب ساويرس افتتاح المتحف المصري المتحف المصري الكبير
