علق رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، على مقطع فيديو متداول يتعلق بالإعلان الترويجي لافتتاح المتحف المصري الكبير والذي ظهر فيه محمد صلاح وليونيل ميسي.

وأعاد ساويرس نشر التغريدة عبر حسابه الرسمي، وعلق: "لما يبقى عندنا محمد صلاح المصري، يبقي مالوش لازمة ميسي، ولا إيه؟".

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن عن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 من شهر نوفمبر لعام 2025.

لما يبقي عندنا محمد صلاح المصرى يبقي مالوش لازمة ميسى و لا إيه ؟ https://t.co/WLIyhAYcLS — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) August 10, 2025

