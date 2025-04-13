فرحة هيستيرية.. زيزو يثير الجدل بفيديو هدفه مع الزمالك

كتب - محمد القرش:

أثار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أحمد سيد زيزو، الجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ونشر زيزو عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" مقطع فيديو وهو يحتفل احتفال هيستيري مع حسام عبد المجيد أمام الجماهير، بعد أن سجل هدفا في إحدى مباريات الزمالك.

وكان مصدر كشف "لمصراوي" أن زيزو وقع على عقود انضمامه للأهلي لمدة 4 سنوات، بجانب تسلمه تأشيرة السفر إلى كأس العالم مع الفريق، ومقدم التعاقد أيضًا.

وقرر نادي الزمالك استبعاد اللاعب من قائمة الفريق بعد التأكد من توقعيه للنادي الأهلي، حيث فشلت محاولات تجديد عقدع مع الفارس الأبيض.

اقرأ أيضًا:

حالتين.. متى يمكن للأهلي الإعلان عن زيزو لاعبا للفريق؟

قرارات عاجلة من الزمالك تجاه ناصر ماهر بعد رفضه الجلوس بديلا