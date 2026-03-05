بسبب حرب إيران وأمريكا.. تعليق الدوريات في 8 دول بالمنطقة العربية

تأجلت العديد من المباريات في منطقة الخليج وغرب آسيا، حتى إشعار آخر، بسبب الصراع الحالي في المنطقة.

تأجيل مباريات دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أمس الأربعاء، تأجيل مباريات الأسبوع المقبل في البطولات الآسيوية المقرر إقامتها في الشرق الأوسط حتى إشعار آخر بسبب الصراع في المنطقة.

وأوضح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في بيانه، تأجيل مباريات المنطقة الغربية في دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا الثاني، ودوري التحدي من الدرجة الثالثة.

وقال الاتحاد الآسيوي: "لا تزال أولوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم هي سلامة وأمن جميع أصحاب المصلحة بما في ذلك اللاعبين والفرق والمسؤولين والشركاء والجماهير، ونحن ثابتون في التزامنا بضمان بيئة آمنة للجميع".

توقف البطولات في 8 دول

ألغت إيران جميع الأحداث الرياضية، وعلق الاتحاد القطري لكرة القدم جميع المباريات في البلاد، كذلك أعلنت اتحادات كرة القدم البحرين، الكويت، العراق، لبنان، تعليق دورياتها، وقرر اتحادا الإمارات والأردن تأجيل الجولات الحالية من بطولاتهما.

