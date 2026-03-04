مباريات الأمس
14 صورة رومانسية لزوجة مروان عطية برفقته ويعلق

كتب : محمد عبد السلام

02:00 ص 04/03/2026
نشرت سلمى صقر، زوجة مروان عطية لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورا جديدة لها برفقة زوجها.

وظهرت سلمى وهي تستمتع بأجواء الإفطار في إحدى ليالي شهر رمضان، بإطلالة أنيقة هي وزوجها، حيث لاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين الذين أشادوا بجمالهما وأناقتهما.

كما علق مروان عطية على منشور زوجته قائلا: "أم الما".

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الخميس الموافق 5 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مروان عطية صور مروان عطية وزوجته

