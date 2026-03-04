مباريات الأمس
لاعبة أرسنال تدعم فلسطين: "نتعاطف مع غزة"

كتب : هند عواد

03:16 م 04/03/2026
  عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    كاتي مكابي لاعبة أرسنال وأيرلندا (1)
  • عرض 6 صورة
    كاتي مكابي لاعبة أرسنال وأيرلندا (4)
  • عرض 6 صورة
    كاتي مكابي لاعبة أرسنال وأيرلندا (3)
  • عرض 6 صورة
    كاتي مكابي لاعبة أرسنال وأيرلندا (6)
  • عرض 6 صورة
    كاتي مكابي لاعبة أرسنال وأيرلندا (2)

كشفت كاتي مكابي، قائدة منتخب أيرلندا للسيدات ونادي أرسنال الإنجليزي، تفاصيل مناقشتها مع الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، بشأن مباريات منتخب الرجال أمام إسرائيل.

وأشارت قائدة منتخب جمهورية أيرلندا، كاتي مكابي، إلى أهمية قيام الرئيس التنفيذي للاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، ديفيد كوريل، بالحديث إلى منتخب السيدات بشأن قرار استضافة إسرائيل لمباراة منتخب الرجال بدوري الأمم الأوروبية على ملعب "أفيـفا" في 4 أكتوبر.

لاعبة أرسنال تتحدث عن فلسطين

قالت مكابي قبل مواجهة فرنسا في افتتاح تصفيات كأس العالم: "كان من المهم أن يأتي ديفيد ويتحدث إلى الفريق حول كل ما يخص هذه المباريات، وأن يكون صريحًا وشفافًا معنا كفريق، لو عدنا بضع سنوات إلى الوراء مع الاتحاد الأيرلندي، لما كنا نجري مثل هذه المحادثات."

وكان كوريل زار بعثة المنتخب في مقر إقامتهم بكاسلنوك الأسبوع الماضي لشرح قرار الاتحاد خوض مباراتين أمام إسرائيل في وقت لاحق من هذا العام، رغم تصويت الجمعية العمومية للاتحاد في ديسمبر على مطالبة الاتحاد الأوروبي (يويفا) بتعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات القارية والدولية.

وقالت مكابي: "نحن نعلم أن ما يحدث هناك في غزة ليس صحيحًا على المستوى الإنساني، الجميع في أيرلندا سيوافق على ذلك، وأعتقد أن الجميع خارج أيرلندا سيوافق أيضًا، لكن من منظور احترافي، فهي مباراة تخص منتخب الرجال. ليس لدينا تأثير كبير على مثل هذه القرارات. لكننا بالتأكيد نتعاطف مع كل ما يحدث في فلسطين، بالطبع كفريق وكأشخاص في أيرلندا."

وفي حال فشل فريق أيرلندا للسيدات في التأهل المباشر لكأس العالم 2027 من مجموعة تضم فرنسا وهولندا وبولندا، فقد يواجه منتخب إسرائيل في الملحق.

وعند سؤالها عما إذا كان الفريق سيخوض مثل هذه المباراة، قالت مكابي: "الأمر افتراضي في الوقت الحالي، نأمل أن نتأهل مباشرة."

"أخلوا الطائرة.. القصف بدأ".. قصة هروب هداف هايتي التاريخي من إيران

"لا أكترث".. ترامب يثير الجدل بشأن مشاركة إيران في كأس العالم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إسرائيل أرسنال فلسطين

