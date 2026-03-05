أثارت آمال الحناوي زوجة محمد النني الأولى الجدل، من خلال منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

منشور زوجة محمد النني

وكتبت آمال عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "أفضل قرار اتخذته في حياتي كان أن ألتزم الصمت".

وأضافت: "لم أعد أملك شيئًا لأثبته، ولا احتاج إلى إقناع أحد بأنني شخص جيد، ولا أصلح ما لم أكسره، ولا أقاتل ليدرك أحدهم قيمتي".

واختتمت: "أما ما يفعله الآخرون، يعكسهم هم ولا يعنيني أنا، فأمض قدما حرًا هادئا، ومتصالحا مع نفسي".

كما نشرت زوجة النني منشور آخر وكتبت: "الحياة كل يوم تعلن أن لا ضمان فيها سوى الله، الله هو الأمان الوحيد في فوضى هذه الأرض".

أزمة محمد النني وزوجته الثانية

وكان محمد النني تصدر المشهد خلال الساعات الماضية، بعد انتشار خبر انفصاله عن زوجته الثانية حنان، خاصة بعد إلغاء متابعته لها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

وعقب انتشار هذه الأخبار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، خرج النني لتوضيح الأمر، حيث كتب عبر حسابه على "إنستجرام": "بعد إذنكم يا جماعة، محدش يتكلم على مراتي أم ابني، ولا عن ابني، أنا فخور بيها وفخور بابني جدًا".

