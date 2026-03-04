أثار دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، الجدل بشأن مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026.

مجموعة إيران في كأس العالم 2026

تنطلق بطولة كأس العالم 2026، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، في 11 يونيو المقبل، ويشارك إيران ضمن المجموعة السابعة التي تضم، بلجيكا، مصر، ونيوزيلندا.

ومن المقرر أن يلعب منتخب إيران جميع مبارياته الثلاث في الولايات المتحدة، نيوزيلندا يوم 15 يونيو في لوس أنجلوس، بلجيكا 21 يونيو في لوس أنجلوس، ومصر 26 يونيو في سياتل.

ترامب يتحدث عن منتخب إيران

قال ترامب لموقع "بوليتيكو"، إنه لا يكترث بمشاركة إيران في كأس العالم 2026، وذلك بعد الحرب الحالية معها.

وفي وقت سابق، قال رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، مهدي تاج، لوسائل الإعلام المحلية، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس: "بعد هذا الهجوم، لا يُمكننا أن نتوقع التطلع إلى كأس العالم بأمل".

