الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

بينهم شحاتة ووالدة عبد الوهاب.. نجوم الجيل الذهبي في سحور أحمد حسن

كتب : هند عواد

11:44 ص 04/03/2026
  عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    إبراهيم سعيد في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن
  • عرض 13 صورة
    أحمد سليمان وحسام غالي في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتحي في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن
  • عرض 13 صورة
    حسن شحاتة ومحمد عبد الوهاب في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن
  • عرض 13 صورة
    حسن شحاتة وهاني أبو ريدة في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن
  • عرض 13 صورة
    عماد متعب ومعوض في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن
  • عرض 13 صورة
    سيد معوض وجدو في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن
  • عرض 13 صورة
    محمد فضل في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن
  • عرض 13 صورة
    هاني أبو ريدة وطارق السيد في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن
  • عرض 13 صورة
    هاني أبو ريدة في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن
  • عرض 13 صورة
    والدة الراحل محمد عبد الوهاب في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن (1)
  • عرض 13 صورة
    والدة الراحل محمد عبد الوهاب في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن (2)

دعا أحمد حسن "الصقر"، لاعب الأهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق، نجوم الجيل الذهبي لمنتخب الفراعنة، على رأسهم حسن شحاتة مدرب المنتخب السابق.

نجوم منتخب مصر السابقين في سحور "الصقر"

نشر أحمد حسن، صورا لتجمع نجوم منتخب مصر السابقين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وكتب: "في ليلة الأساطير بسحور أحمد حسن".

ومن بين هؤلاء اللاعبين، حضرت والدة الراحل محمد عبد الوهاب، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق.

تطورات موقف ثنائي الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندري

فيديو هدف محمد صلاح في مرمى وولفرهامبتون بالدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أحمد حسن حسن شحاتة سحور أحمد حسن

