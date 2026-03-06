وجه يوسف بلعمري الظهير الأيسر للنادي الأهلي، رسالة خاصة إلى وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب السابق، بعد رحيله عن تدريب أسود الأطلس.

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم، أعلن في وقت سابق رحيل المدير الفني لأسود الأطلس وليد الركراكي.

رسالة خاصة من يوسف بلعمري لوليد الركراكي

وكتب بلعمري عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "اليوم أكتب هذه الكلمات وأنا أحمل الكثير من الامتنان والتقدير لمدربنا الوطني وليد الركراكي، لقد منحتني شرفًا سيبقى خالدًا في مسيرتي، وهو ارتداء قميص المنتخب الوطني المغربي والدفاع عن ألوان بلدي العزيز".

وأضاف: "لم تكن مجرد تجربة كروية عابرة، بل كانت محطة مليئة بالدروس، بالثقة، وبالإيمان بقدراتنا كلاعبين، تحت قيادتك عشنا لحظات تاريخية ستظل راسخة في ذاكرة كل المغاربة، إنجازاتك في كأس العالم جعلت العالم يصفق لكرة القدم المغربية".

وتابع: "أشكرك من القلب على ثقتك، وعلى كل ما قدمته لي شخصيًا سواء مع الفتح الرياضي أو مع المنتخب الوطني، وعلى العمل الكبير الذي بذلته من أجل تطوير كرة القدم في بلدنا، لقد كنت قائدًا قبل أن تكون مدربًا ومصدر إلهام لجيل كامل من اللاعبين".

واختتم بلعمري: "أتمنى لك كل التوفيق في القادم، وستبقى دائمًا جزءًا من قصة جميلة عشناها معًا بقميص المنتخب".

أرقام وليد الركراكي مع المغرب

وكان الركراكي تولى القيادة الفنية لمنتخب المغرب، في عام 2022 ونجح في تقديم مستويات كبيرة رفقة أسود الأطلس، حيث قاد المنتخب المغربي لحصد المركز الرابع في كأس العالم 2022 بقطر.

وقاد الركراكي أسود الأطلس، في 49 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 36 مباراة بكافة البطولات، تلقى الهزيمة في 5 لقاءات وحضر التعادل في 8 مباريات.

