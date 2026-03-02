أول رد فعل من شقيقة صلاح على فيدويو تيك توك مكة وكيان

تصدر مقطع فيديو لابنتي محمد صلاح، مكة وكيان، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما ظهروا فيه وهما يرقصان على إحدى أغاني المهرجانات مع أحد أقاربهم، وهو ما أثار تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وقد انتشر الفيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر فيه مكة وكيان وهما يرقصان على أغنية مهرجان شعبي برفقة ابنتي شقيقة محمد صلاح.

وخلال وقت قصير، انتشر الفيديو على نطاق واسع، وحقق مشاهدات وتفاعلات كبيرة، من المتابعين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها أبناء محمد صلاح على الساحة، إذ سبق أن شاركوا مع صلاح في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، كما ظهرت مكة من قبل في مسلسل "كامل العدد" الجزء الثالث.