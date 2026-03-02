مباريات الأمس
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

2 0
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

0 2
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

0 1
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

2 0
21:45

فيورنتينا

جميع المباريات

ابنتا محمد صلاح يتصدران مواقع السوشيال ميديا بسبب هذا الفيديو

كتب : محمد عبد السلام

10:46 م 02/03/2026
تصدر مقطع فيديو لابنتي محمد صلاح، مكة وكيان، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعدما ظهروا فيه وهما يرقصان على إحدى أغاني المهرجانات مع أحد أقاربهم، وهو ما أثار تفاعلا كبيرا بين المتابعين.

وقد انتشر الفيديو عبر تطبيق "تيك توك" يظهر فيه مكة وكيان وهما يرقصان على أغنية مهرجان شعبي برفقة ابنتي شقيقة محمد صلاح.

وخلال وقت قصير، انتشر الفيديو على نطاق واسع، وحقق مشاهدات وتفاعلات كبيرة، من المتابعين.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يظهر فيها أبناء محمد صلاح على الساحة، إذ سبق أن شاركوا مع صلاح في إعلان لإحدى شركات الاتصالات، كما ظهرت مكة من قبل في مسلسل "كامل العدد" الجزء الثالث.

فيديو أولاد محمد صلاح تيك يوك أولاد صلاح محمد صلاح

