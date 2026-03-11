16 صورة لزوجة محمد عواد أثناء الاحتفال بعيد ميلادها
كتب : محمد عبد السلام
نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور لها وهي تحتفل بعيد ميلاده.
وظهرت حنين وهي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.
ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وتعمل حاليا مذيعة في البرنامج الإذاعي "صوت الزمالك".
وخاض محمد عواد في مسيرته مع نادي الزمالك في 141 مباراة، استقبل خلالها 113 هدفاً، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 66 مباراة.
ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، متساويا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ولكن الزمالك يتفوق بفارق الأهداف.