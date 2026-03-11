رسالة خاصة من يوسف بلعمري لوليد الركراكي بعد رحيله عن المنتخب المغربي

9 صور من استقبال لاعبى الزمالك للطفل الفلسطيني سمير حجازي بالتدريبات

"مفيش أمل".. هجوم قوي من أحمد شوبير على مجلس إدارة الأهلي بعد الهزيمة أمام

نشرت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور لها وهي تحتفل بعيد ميلاده.

وظهرت حنين وهي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة لاقت تفاعلا واسعا من المتابعين، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها.

ويذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وتعمل حاليا مذيعة في البرنامج الإذاعي "صوت الزمالك".

وخاض محمد عواد في مسيرته مع نادي الزمالك في 141 مباراة، استقبل خلالها 113 هدفاً، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 66 مباراة.

ويحتل نادي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، متساويا مع بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 43 نقطة، ولكن الزمالك يتفوق بفارق الأهداف.