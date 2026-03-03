مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

"جميلة" زوجة ياسر إبراهيم تنشر صورا جديدة والجمهور يعلق

كتب : محمد عبد السلام

11:42 م 03/03/2026
    زوجة ياسر إبراهيم (2) (1)
    زوجة ياسر إبراهيم (3) (1)

نشرت أسماء ياسر، زوجة ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.

وظهرت أسماء بإطلالة أنيقة، حيث لاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين الذين أشادوا بجمالها وأناقتها، حيث علق الكثيرون عليها، وكان من أبرز التعليقات: "جميلة."

ويذكر أن ياسر إبراهيم شارك أساسيا في مباراة الأهلي أمام زد، التي أقيمت السبت الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الخميس الموافق 5 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

صور زوجة ياسر إبراهيم ياسر إبراهيم

