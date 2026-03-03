نشرت أسماء ياسر، زوجة ياسر إبراهيم لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صور جديدة لها.

وظهرت أسماء بإطلالة أنيقة، حيث لاقت الصور تفاعلا واسعا من المتابعين الذين أشادوا بجمالها وأناقتها، حيث علق الكثيرون عليها، وكان من أبرز التعليقات: "جميلة."

ويذكر أن ياسر إبراهيم شارك أساسيا في مباراة الأهلي أمام زد، التي أقيمت السبت الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1.

ومن المقرر أن يلاقي النادي الأهلي نظيره المقاولون العرب يوم الخميس الموافق 5 مارس الجاري، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري.