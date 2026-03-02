مباريات الأمس
أول رد فعل من شقيقة صلاح على فيديو تيك توك مكة وكيان

كتب : محمد عبد السلام

10:24 م 02/03/2026 تعديل في 04/03/2026
  عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    رباب صلاح شقيقة صلاح (23)
  • عرض 9 صورة
    رباب صلاح شقيقة صلاح (24)
  • عرض 9 صورة
    رباب صلاح شقيقة صلاح (25)
  • عرض 9 صورة
    رباب صلاح شقيقة صلاح (6)
  • عرض 9 صورة
    رباب صلاح شقيقة صلاح (28)
  • عرض 9 صورة
    رباب صلاح شقيقة صلاح (27)
  • عرض 9 صورة
    رباب صلاح شقيقة صلاح (19)
  • عرض 9 صورة
    رباب صلاح شقيقة صلاح (21)

نشرت رباب صلاح شقيقة اللاعب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو التيك توك الذي ظهرت فيه أولادها مع أولاد صلاح "مكة وكيان".

وعلقت على الفيديو قائلا: "مش قادرة أوصف صدمتي أنا واخويا على الفيديو دا دول بناتنا معقولة"

رد فعل شقيقة صلاح

ظهر أولاد محمد صلاح في الساعات الماضية في مقطع فيديو تيك توك وقد حصد الفيديو تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رد فعل شقيقة صلاح على الفيديو فيديو أولاد محمد صلاح

