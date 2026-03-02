"قبل المباراة المرتقبة".. منتخب البرازيل يستعيد ذكريات مواجهة مصر في كأس

نشرت رباب صلاح شقيقة اللاعب محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" فيديو التيك توك الذي ظهرت فيه أولادها مع أولاد صلاح "مكة وكيان".

وعلقت على الفيديو قائلا: "مش قادرة أوصف صدمتي أنا واخويا على الفيديو دا دول بناتنا معقولة"

ظهر أولاد محمد صلاح في الساعات الماضية في مقطع فيديو تيك توك وقد حصد الفيديو تفاعل واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي