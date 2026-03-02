6 صور من مشاركة نجوم بيراميدز في دعم مستشفي أهل مصر

نشر اللاعب محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور برفقة نجله.

وظهر النني في المدرجات برفقة ابنه خلال حضوره مباراة أرسنال ضد تشيلسي، والتي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق النني على الصور: "من الرائع رؤية جماهير أرسنال اليوم، ويا ​​له من فوز عظيم، لندن دائماً حمراء، أحبكم يا جانرز".

وكان أرسنال قد حقق انتصارا مهما على تشيلسي بنتيجة 2-1، ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة.