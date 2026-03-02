مباريات الأمس
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
21:30

غزل المحلة

الدوري المصري

فاركو

- -
21:30

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإسباني

ريال مدريد

- -
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

أودينيزي

- -
21:45

فيورنتينا

محمد النني ينشر صورا برفقة نجله خلال وجوده في مباراة أرسنال

كتب : محمد عبد السلام

05:30 ص 02/03/2026
    محمد النني ونجله (1)
    محمد النني (2) (1)
    محمد النني (1) (1)

نشر اللاعب محمد النني، لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" مجموعة من الصور برفقة نجله.

وظهر النني في المدرجات برفقة ابنه خلال حضوره مباراة أرسنال ضد تشيلسي، والتي أقيمت أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعلق النني على الصور: "من الرائع رؤية جماهير أرسنال اليوم، ويا ​​له من فوز عظيم، لندن دائماً حمراء، أحبكم يا جانرز".

وكان أرسنال قد حقق انتصارا مهما على تشيلسي بنتيجة 2-1، ليواصل تصدره جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 64 نقطة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد النني في مباراة أرسنال محمد النني

