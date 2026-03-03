مباريات الأمس
"حسابات كاذبة".. يوسف بلعمري يوجه رسالة لجماهير الأهلي

كتب : يوسف محمد

04:11 م 03/03/2026
نفى يوسف بلعمري الظهير الأيسر للنادي الأهلي، امتلاكه أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مشيرا إلى أنه لا يمتلك سوى حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام" فقط.

ونشر بلعمري، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة وكتب: "يجب أن أوضح أنني لا أمتلك أي حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، سوى على موقع إنستجرام فقط".

وأضاف: "جميع الصفحات أو الحسابات الأخرى تستخدم اسمي، لكنها لا تتعلق بي وهى مجرد حسابات كاذبة".

وكان يوسف بلعمري انضم إلى النادي الأهلي، في يناير الماضي قادما من فريق الرجاء المغربي، بعقد لمدة 3 سنوات ونصف.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لملاقاة نظيره المقاولون العرب، يوم الخميس المقبل في إطار منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتقام مباراة المارد الأحمر أمام المقاولون العرب، يوم الخميس 5 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

النادي الأهلي الأهلي والمقاولون العرب الدوري المصري

