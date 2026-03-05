مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها

كتب : هند عواد

12:35 م 05/03/2026

لاعبة إيران

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمالكت مهاجمة المنتخب الإيراني سارة ديدار دموعها، عندما سئلت عن تصاعد الصراع العسكري في بلادها.

الحرب في إيران

اندلع الصراع بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وبعد ذلك أطلقت إيران صواريخ على دول في شبه الجزيرة العربية.

ويشارك منتخب إيران للسيدات، في بطولة كأس آسيا للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا، ويستعد لمواجهة منتخب أستراليا، مساء اليوم.

وقالت سارة ديدار في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة ونقلتها وكالة "رويترز": "من الواضح أننا جميعًا نشعر بالقلق والحزن لما حدث لإيران ولعائلاتنا وأحبائنا هناك، لكنني آمل حقًا أن يكون ذلك جيدًا لبلدنا، وأن نسمع أخبارًا سارة في المستقبل، وآمل أن يكون بلدي قويًا وفعالًا".

ويشارك منتخب إيران للسيدات في بطولة كأس آسيا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2022، التي لم يحقق فيها أي فوز، واستقبلت شباكه 12 هدفا ولم يسجل أي هدف.

وفي هذه النسخة يأتي منتخب إيران في المجموعة الأولى التي تضم كل من، أستراليا، كوريا الجنوبية والفلبين.

اقرأ أيضًا:

"الأمر أكثر إثارة للقلق".. سلوت يتحدث عن أزمة ليفربول قبل مواجهة الكأس
بحضور ميدو وهنادي مهنا.. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ40

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

كأس آسيا للسيدات منتخب إ]ران إيران وأمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مرافعة تاريخية من زكي ضد شهاب الصفطاوي في عين سحرية.. والجمهور: فكرنا بـ"ضد
دراما و تليفزيون

مرافعة تاريخية من زكي ضد شهاب الصفطاوي في عين سحرية.. والجمهور: فكرنا بـ"ضد
كانوا رايحين الحضانة.. مصرع طفل وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بالشرقية
أخبار المحافظات

كانوا رايحين الحضانة.. مصرع طفل وإصابة 9 آخرين في حادث مروع بالشرقية
هل يتدخل "الناتو" في حرب إيران؟.. مسؤول سابق بالحلف يتحدث لمصراوي
شئون عربية و دولية

هل يتدخل "الناتو" في حرب إيران؟.. مسؤول سابق بالحلف يتحدث لمصراوي
"على السحور".. صلح أحمد شوبير وعصام الحضري برعاية "زاهر"
رياضة محلية

"على السحور".. صلح أحمد شوبير وعصام الحضري برعاية "زاهر"
حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم
حوادث وقضايا

حجز محاكمة التيك توكر مداهم في اتهامه ببث فيديوهات خادشة للنطق بالحكم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

بطول 31 كيلو متر.. كامل الوزير: ندرس تنفيذ المرحلة الثانية لمترو الإسكندرية- صور