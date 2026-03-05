بالفيديو.. لاعبة إيران تبكي أثناء الحديث عن الحرب في بلادها

تمالكت مهاجمة المنتخب الإيراني سارة ديدار دموعها، عندما سئلت عن تصاعد الصراع العسكري في بلادها.

الحرب في إيران

اندلع الصراع بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات جوية على إيران، مما أسفر عن مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي، وبعد ذلك أطلقت إيران صواريخ على دول في شبه الجزيرة العربية.

ويشارك منتخب إيران للسيدات، في بطولة كأس آسيا للسيدات، المقامة حاليا في أستراليا، ويستعد لمواجهة منتخب أستراليا، مساء اليوم.

وقالت سارة ديدار في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة ونقلتها وكالة "رويترز": "من الواضح أننا جميعًا نشعر بالقلق والحزن لما حدث لإيران ولعائلاتنا وأحبائنا هناك، لكنني آمل حقًا أن يكون ذلك جيدًا لبلدنا، وأن نسمع أخبارًا سارة في المستقبل، وآمل أن يكون بلدي قويًا وفعالًا".

Iranian striker Sara Didar held back tears after journalists mentioned the escalating political unrest and military strikes her homeland faces https://t.co/SFakwDQO1T pic.twitter.com/0Cwr1p3ogx — Reuters (@Reuters) March 4, 2026

ويشارك منتخب إيران للسيدات في بطولة كأس آسيا، للمرة الثانية في تاريخه، بعد نسخة 2022، التي لم يحقق فيها أي فوز، واستقبلت شباكه 12 هدفا ولم يسجل أي هدف.

وفي هذه النسخة يأتي منتخب إيران في المجموعة الأولى التي تضم كل من، أستراليا، كوريا الجنوبية والفلبين.

اقرأ أيضًا:

"الأمر أكثر إثارة للقلق".. سلوت يتحدث عن أزمة ليفربول قبل مواجهة الكأس

بحضور ميدو وهنادي مهنا.. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ40