10 صور من زيارة بيراميدز لمؤسسة بهية دعماً لمحاربات السرطان

زار وفد من نادي بيراميدز مؤسسة بهية لعلاج أورام السيدات في ظل حرص النادي على أداء دوره المجتمعي ودعم المبادرات الإنسانية، إذ جاءت الزيارة بهدف تقديم الدعم المعنوي للسيدات اللاتي يتلقين العلاج داخل المؤسسة.

وترأس الوفد المهندس ممدوح عيد رئيس النادي وضم مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، وأحمد زاهر المدير الإداري، إلى جانب ثلاثي الفريق دودو الجباس ومروان حمدي وعودة فخوري لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وخلال الزيارة، نظم مسؤولو المؤسسة جولة تعريفية لوفد بيراميدز داخل المستشفى، استعرضوا خلالها الأقسام المختلفة والمنشآت الطبية والخدمات المقدمة للمرضى، إلى جانب تنظيم لقاءات تحفيزية مع الأمهات والسيدات اللاتي يتلقين العلاج.

واستمع وفد النادي إلى شرح مفصل من مسؤولي المستشفى حول برامج الدعم النفسي المقدمة لمحاربات بهية، إضافة إلى الخدمات الطبية المتطورة التي توفرها المؤسسة مجاناً بالكامل دون أي مقابل، فضلاً عن المتابعة الطبية المستمرة مدى الحياة لكل سيدة إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمالي للمريضات.

وتأتي هذه الزيارة كخطوة أولى نحو تعاون أكبر خلال الفترة المقبلة بين نادي بيراميدز ومؤسسة بهية، إذ من المنتظر أن يشمل التعاون تقديم مساعدات وتبرعات إلى جانب مشاركة نجوم الفريق كسفراء للمؤسسة وتنظيم زيارات للمرضى لحضور مباريات الفريق من المدرجات، فضلاً عن مشاركة لاعبي بيراميدز في الأعمال التطوعية لدعم خدمات المستشفى.

وأكد مسؤولو المؤسسة أن خدماتها العلاجية تقدم بالمجان لجميع الجنسيات العربية دون تمييز، مشيرين إلى استقبال عدد كبير من السيدات من دول عربية مختلفة، من بينها الأردن واليمن وفلسطين، بالإضافة إلى نجاح المستشفى في إنهاء قوائم الانتظار الطويلة التي كانت موجودة في السابق.

