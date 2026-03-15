مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

الترجى الرياضي

- -
23:00

الأهلي

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 1
16:00

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي

ليفربول

1 1
18:30

توتنهام هوتسبر

الدوري الإسباني

برشلونة

5 2
17:15

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

10 صور من زيارة بيراميدز لمؤسسة بهية دعماً لمحاربات السرطان

كتب : نهي خورشيد

08:53 م 15/03/2026 تعديل في 08:53 م
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    ممدوح عيد (1)
    ممدوح عيد (4)
    ممدوح عيد (5)
    ممدوح عيد (6)
    ممدوح عيد (3)
    ممدوح عيد (7)
    ممدوح عيد (2)
    ممدوح عيد وعودة الفاخوري لاعب بيراميدز في زيارة لمؤسسة بهية (1)
    ممدوح عيد وعودة الفاخوري لاعب بيراميدز في زيارة لمؤسسة بهية (4)
    ممدوح عيد وعودة الفاخوري لاعب بيراميدز في زيارة لمؤسسة بهية (2)
    ممدوح عيد وعودة الفاخوري لاعب بيراميدز في زيارة لمؤسسة بهية (5)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

زار وفد من نادي بيراميدز مؤسسة بهية لعلاج أورام السيدات في ظل حرص النادي على أداء دوره المجتمعي ودعم المبادرات الإنسانية، إذ جاءت الزيارة بهدف تقديم الدعم المعنوي للسيدات اللاتي يتلقين العلاج داخل المؤسسة.

وترأس الوفد المهندس ممدوح عيد رئيس النادي وضم مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، وأحمد زاهر المدير الإداري، إلى جانب ثلاثي الفريق دودو الجباس ومروان حمدي وعودة فخوري لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وخلال الزيارة، نظم مسؤولو المؤسسة جولة تعريفية لوفد بيراميدز داخل المستشفى، استعرضوا خلالها الأقسام المختلفة والمنشآت الطبية والخدمات المقدمة للمرضى، إلى جانب تنظيم لقاءات تحفيزية مع الأمهات والسيدات اللاتي يتلقين العلاج.

واستمع وفد النادي إلى شرح مفصل من مسؤولي المستشفى حول برامج الدعم النفسي المقدمة لمحاربات بهية، إضافة إلى الخدمات الطبية المتطورة التي توفرها المؤسسة مجاناً بالكامل دون أي مقابل، فضلاً عن المتابعة الطبية المستمرة مدى الحياة لكل سيدة إلى جانب تقديم الدعم النفسي والمالي للمريضات.

وتأتي هذه الزيارة كخطوة أولى نحو تعاون أكبر خلال الفترة المقبلة بين نادي بيراميدز ومؤسسة بهية، إذ من المنتظر أن يشمل التعاون تقديم مساعدات وتبرعات إلى جانب مشاركة نجوم الفريق كسفراء للمؤسسة وتنظيم زيارات للمرضى لحضور مباريات الفريق من المدرجات، فضلاً عن مشاركة لاعبي بيراميدز في الأعمال التطوعية لدعم خدمات المستشفى.

وأكد مسؤولو المؤسسة أن خدماتها العلاجية تقدم بالمجان لجميع الجنسيات العربية دون تمييز، مشيرين إلى استقبال عدد كبير من السيدات من دول عربية مختلفة، من بينها الأردن واليمن وفلسطين، بالإضافة إلى نجاح المستشفى في إنهاء قوائم الانتظار الطويلة التي كانت موجودة في السابق.

إقرأ أيضاً:

صحيفة تكشف موعد ومكان مباراة مصر والسعودية الودية

الأهلي يعلن موعد عودة بعثة الفريق إلى القاهرة بعد نهاية مباراة الترجي

بيراميدز مؤسسة بهية الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

