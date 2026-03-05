مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بيراميدز

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

- -
21:30

البنك الاهلي

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

- -
22:00

كريستال بالاس

كأس فرنسا

ليون

- -
22:10

لانس

جميع المباريات

إعلان

بحضور ميدو وهنادي مهنا.. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ40

كتب : هند عواد

11:01 ص 05/03/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    الجزيري وميدو في حفل عيد ميلاد شيكابالا
  • عرض 6 صورة
    شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده
  • عرض 6 صورة
    خوان بيزيرا يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده
  • عرض 6 صورة
    هنادي مهنا تحتفل بعيد ميلاد شيكابالا
  • عرض 6 صورة
    هنادي مهنا وزوجة شيكابالا وزوجة سيف الدين الجزيري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يحتفل محمود شيكابالا، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم 5 مارس 2026، بعيد ميلاده الـ40.

شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده

احتفل شيكابالا بعيد ميلاده الـ40، وسط أجواء عائلية وفي حضور زوجته ونجوم الزمالك الحاليين والسابقين.

ونشر شيكابالا صورا عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل عيد ميلاده، الذي أقامه مساء أمس الأربعاء، في منزله.

وحضر حفل عيد ميلاد شيكابالا كل من، أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، سيف الدين الجزيري لاعب الأبيض الحالي، إضافة إلى الفنانة هنادي مهنا.

ونشرت هنادي مهنا، صورتها مع شيكابالا، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أطيب قلب".

اعتزال شيكابالا

أعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم، في 3 يوليو 2025، عن عمر 39 عاما، بعد قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

اقرأ أيضًا:

زيادة الأزمات.. قرار صادم من فيفا ضد الزمالك لصالح فيريرا

نجم الزمالك يطالب بتأجيل مباراة إنبي لهذا السبب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا الزمالك ميدو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حافظ على نومك خلال الصيام للوقاية من الأمراض
رمضان ستايل

حافظ على نومك خلال الصيام للوقاية من الأمراض
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الخميس

من هو مجتبى خامنئي المرشح الأكثر حظا لتولي منصب المرشد الإيراني؟
شئون عربية و دولية

من هو مجتبى خامنئي المرشح الأكثر حظا لتولي منصب المرشد الإيراني؟
تحطم طائرة F-15 أمريكية في غرب إيران وإنقاذ طاقمها بعملية إسرائيلية
شئون عربية و دولية

تحطم طائرة F-15 أمريكية في غرب إيران وإنقاذ طاقمها بعملية إسرائيلية
صحتك في رمضان| الجلوكوما بعد الأربعين.. هل أنت ضمن الفئة الأكثر عرضة؟
رمضان ستايل

صحتك في رمضان| الجلوكوما بعد الأربعين.. هل أنت ضمن الفئة الأكثر عرضة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان