بحضور ميدو وهنادي مهنا.. شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده الـ40

بينهم شحاتة ووالدة عبد الوهاب.. نجوم الجيل الذهبي في سحور أحمد حسن

"لا ضمان".. زوجة محمد النني الأولى تثير الجدل بهذا المنشور

يحتفل محمود شيكابالا، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، اليوم 5 مارس 2026، بعيد ميلاده الـ40.

شيكابالا يحتفل بعيد ميلاده

احتفل شيكابالا بعيد ميلاده الـ40، وسط أجواء عائلية وفي حضور زوجته ونجوم الزمالك الحاليين والسابقين.

ونشر شيكابالا صورا عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفل عيد ميلاده، الذي أقامه مساء أمس الأربعاء، في منزله.

وحضر حفل عيد ميلاد شيكابالا كل من، أحمد حسام ميدو لاعب الزمالك السابق، سيف الدين الجزيري لاعب الأبيض الحالي، إضافة إلى الفنانة هنادي مهنا.

ونشرت هنادي مهنا، صورتها مع شيكابالا، عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتبت: "كل سنة وأنت طيب يا أطيب قلب".

اعتزال شيكابالا

أعلن شيكابالا اعتزاله كرة القدم، في 3 يوليو 2025، عن عمر 39 عاما، بعد قيادة الفريق للتتويج ببطولة كأس مصر على حساب بيراميدز.

اقرأ أيضًا:

زيادة الأزمات.. قرار صادم من فيفا ضد الزمالك لصالح فيريرا

نجم الزمالك يطالب بتأجيل مباراة إنبي لهذا السبب



