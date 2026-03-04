مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
21:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي

- -
21:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

برايتون

- -
21:30

أرسنال

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

لاتسيو

- -
22:00

أتالانتا

كأس فرنسا

لوريان

- -
21:30

نيس

جميع المباريات

إعلان

محمد عواد ينشر صورًا من أداء مناسك العمرة ويعلّق

كتب : محمد عبد السلام

01:26 ص 04/03/2026 تعديل في 01:37 ص

محمد عواد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورا له من المسجد الحرام أثناء أداء مناسك العمرة.

وعلق عواد على الصور قائلا: "الحمد لله".

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة الموافق 6 مارس، ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وتتواصل أزمة عواد مع الزمالك، وقد أحيل عواد في وقت سابق إلى التحقيق بعد غيابه عن التدريبات خلال الفترة الماضية، وقرر الجهاز الفني توقيع عقوبة عليه بسبب عدم الالتزام باللوائح الداخلية للفريق.

محمد عواد

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد عواد صور محمد عواد في العمرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
أخبار وتقارير

بعد تجاوز الدولار 50 جنيهاً.. ماذا يتوقع مورجان ستانلي لسوق العملات والطاقة؟
"عقيدته قتالية ووطنية".. مجدي الجلاد: الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة
أخبار وتقارير

"عقيدته قتالية ووطنية".. مجدي الجلاد: الجيش المصري أقوى جيش في المنطقة
قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية
أخبار وتقارير

قمر رمضان يكتمل الليلة في السعودية.. وخسوف كلي لا يُشاهد في الدول العربية
"غرامة مالية وحرمان من الجماهير".. تقارير تكشف عقوبات مباراة الأهلي والجيش
رياضة محلية

"غرامة مالية وحرمان من الجماهير".. تقارير تكشف عقوبات مباراة الأهلي والجيش
"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري
رياضة محلية

"يتكون من 29 صفحة".. الأهلي يعلن تفاصيل حكم المحكمة الرياضية بشأن دوري

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"الحرب الحالية تحضيرية".. مجدي الجلاد: الهدف من الأحداث الراهنة ليس إيران فقط
مواعيد وقنوات عرض مسلسلات النصف الثاني لموسم دراما رمضان 2026
"سحور لم يكتمل".. رمضان لبنان يتحول إلى ليالي نزوح جديدة