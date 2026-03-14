أشاد ممدوح عباس الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، بتعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم مع فريق أوتوهو الكونغولي في كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة الفارس الأبيض أمام أوتوهو الكونغولي، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تعليق ممدوح عباس على تعادل الزمالك

وكتب عباس عبر حسابه الرسمي، عبر موقع التغريدات "X" تويتر سابقا: "شكرا لأبطال نادي الزمالك، الذين لعبوا في أجواء مستحيلة، درجة رطوبة 82% ودرجة حرارة 36 درجة مئوية".

وأضاف: "رغم التعادل 1-1 فإن الزمالك فاز 2-1 طبقا لقوانين هذه المسابقة، كما أشكر أنا وجماهير نادي الزمالك الكابتن معتمد جمال، الذي أدار هذه المباراة هو مساعده بحرفية بالغة، لهم كل الحب والتقدير".

موعد مباراة الزمالك وأوتوهو

ويستعد الفارس الأبيض بقيادة معتمد جمال، لملاقاة نظيره أوتوهو الكونغولي، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، على ستاد "القاهرة الدولي".

وتقام مباراة الزمالك أمام أوتوهو الكونغولي، يوم الأحد الموافق 22 مارس الجاري، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "القاهرة الدولي".

ترتيب الزمالك في مجموعته بالكونفدرالية

وكان الفارس الأبيض، تأهل إلى هذا الدور من البطولة بعدما احتل صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، برصيد 11 نقطة جمعهم من 6 مباريات بالمسابقة.

وحال تمكن الزمالك من التأهل إلى نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، سيكون على موعد مع مواجهة الفائز من مباراة المصري البورسعيدي وشباب بلوزداد الجزائري.

