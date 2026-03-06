مباريات الأمس
أهداه قميص الزمالك.. شيكابالا يلتقي بطفل "صحاب الأرض"

كتب : هند عواد

12:27 م 06/03/2026

شيكابالا يلتقي بطفل صحاب الأرض

التقى محمود شيكابالا لاعب الزمالك السابق، طفل مسلسل "صحاب الأرض"، بعدما أفصح عن انتمائه للقلعة البيضاء.

شيكابالا يلتقي بطفل "صحاب الأرض"

نشر شيكابالا، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، ظهر فيه رفقة الطفل الفلسطيني سمير محمد، وأهداه قميص الزمالك والتقط صورا تذكارية معه.

وكان بطل مسلسل صحاب الأرض، قال في تصريحات عبر قناة الزمالك: "أنا زملكاوي وبابا زملكاوي وبحب الزمالك واتولدت في مصر هنا وأصلي فلسطيني، بحب شيكابالا وكان نفسي أقابله".

وظهر الطفل سمير محمد، في مسلسل صحاب الأرض، مشجعا للنادي الأهلي، وارتدى القميص الأحمر في المشهد الأخير، إلا أنه كشف عن انتمائه للزمالك بعد نهاية المسلسل.

شيكابالا – الزمالك – صحاب الأرض

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في الدوري القناة الناقلة
مفاجأة صادمة.. هل يحق للأهلي الاستئناف على قرار منع الجماهير؟

