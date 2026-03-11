مباريات الأمس
بعد طلب اللجوء.. لاعبة من منتخب إيران تقرر العودة إلى بلادها

كتب : هند عواد

02:45 م 11/03/2026

منتخب إيران للسيدات

ساعدت الشرطة الأسترالية لاعبتين جديدتين من منتخب إيران للسيدات، على التسلل من مرافقيهما لطلب اللجوء، لكن إحداهما غيرت رأيها وقررت العودة إلى إيران.

لاعبة منتخب إيران تغير رأيها بشأن اللجوء

وفقا لوكالة "رويترز"، تزايدت المخاوف بشأن سلامة اللاعبات عند عودتهن إلى إيران بعد أن وصف التلفزيون الإيراني الرسمي الفريق بأنه "خائن في زمن الحرب" لرفضهن غناء النشيد الوطني خلال مباراة كأس آسيا للسيدات في أستراليا.
وأعلن وزير الشؤون الداخلية توني بيرك في البرلمان أن المهاجمة زلفي البالغة من العمر 21 عامًا وعضوة الجهاز الفني زهرة سلطان مشكهكار قبلتا عرض الحكومة المفتوح للمساعدة، بعد أن مُنحت خمسة لاعبات من الفريق حق اللجوء.
لكن إحدى اللاعبتين اللتين اتخذتا قرار البقاء الليلة الماضية تحدثت إلى بعض زميلاتها في الفريق اللواتي غادرن، وغيرت رأيها.
وأضاف توني بيرك: "في أستراليا، يستطيع الناس تغيير رأيهم، ويستطيعون السفر. ولذلك، نحترم الظروف التي اتخذت فيها هذا القرار".
وقال بيرك إن بقية اللاعبات تم نقلهن إلى مكان آمن بعد أن قام العضوة التي تراجعت عن قرارها بالاتصال بالسفارة الإيرانية، وكشفت عن مكان وجودهن.


