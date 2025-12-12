"قصص متفوتكش".. موقف بابلو الصباغ من الانتقال إلى الأهلي.. وعصام الحضري

مقولة "وراء كل رجل عظيم امرأة" طبّقتها عددٌ من زوجات لاعبي كرة القدم المصريين بالوقوف إلى جانب أزواجهن ودعمهم في الأوقات الصعبة.

لاعبو الكرة يمرون بمراحل مختلفة ومتنوعة من الإشادة وكذلك النقد وضغوطات المباريات والجماهير وفترات الإصابات وغيرها من الأيام التي قد تكون صعبة عليهم.

ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا

ريهام الشيمي زوجة مؤمن زكريا طبقت هذه المقولة بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها لاعب الأهلي والزمالك السابق مؤمن زكريا إذ تقف بجانبه في كل المناسبات الرياضية وتحرص على دعمه ولم تتخل عنه.

حنين خالد زوجة محمد عواد

حنين خالد زوجة حارس مرمى الزمالك محمد عواد تحرص على دعمه عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي أو خلال البرامج التي تقدمها.

إيمان زوجة محمود علاء

إيمان زوجة محمود علاء مدافع الاتحاد السكندري الحالي والزمالك السابق دائمًا ما تخرج عبر حساباتها لتدافع عنه وتسانده.

فنشرت عبر حساباتها رسالة دعم جاءت:"أنا مش عارفه إزاى أشكر كل الناس اللى كانت بتدعم محمود وكانت خايفه عليه من الضغوطات اللى كانت عليه من ناس بتحاول تشتت تركيزه أو بمعنى أوضح (تهده)، من قلبى ألف شكر والله وطول ما فى ناس بتحبه كده وفى ضهره وبتدعمنا أنا متطمنه ومتقلقوش أنا فى ضهره، لو الدنيا كلها جت عليه أنا هسانده لحد أخر نفس فى عمرى".

وكذلك ردت على منتقدي أداء زوجها في وقت آخر برسالة عبر انستجرام جاءت:"الناس المحترمة اللي بسبب ومن غير سبب عمالة تتريق على محمود، ياريت كفاية قلة أدب بقى، كفاية قرف بقى، أنتو بشر معدومي الضمير والرحمة"، وغيرها من رسائل الدعم.

سلمى صقر زوجة مروان عطية

سلمى صقر زوجة مروان عطية لاعب الأهلي تحرص دائمًا على مشاركة متابعيها عبر منصة انستجرام مقاطع فيديو لمشاهدتها المباريات التي يخوضها زوجها بجانب رسائل الدعم المختلفة له والإشادة.

