عقد قران لاعب الأهلي المعار للمصري البورسعيدي

بعد أيام من زفافهما.. عمرو الجزار وزوجته في الأهلي (صور)

عقد عمر الساعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المعار إلى المصري البورسعيدي، قرانه عقب نهاية الموسم الحالي.

عقد قران عمر الساعي

احتفل عمر الساعي بعقد قرانه، في أجواء عائلية، وبحضور زميله في فريقه السابق مروان حمدي، لاعب الإسماعيلي، الذي نشر صورًا من عقد القران.

وانضم عمر الساعي إلى المصري البورسعيدي، في بداية الموسم الحالي على سبيل الإعارة من الأهلي، وخاض مع الفريق 36 مباراة سجل خلالها 8 أهداف.

ومع الأهلي، لعب عمر الساعي 11 مباراة، ولم يسجل أي أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا، ومن المقرر أن يعود للفريق بنهاية الموسم الحالي، مع انتهاء فترة إعارته.

