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كيف تقضي زوجة محمد عواد إجازتها الصيفية؟

كتب : محمد عبد السلام

10:36 م 03/06/2026 تعديل في 10:37 م
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شاركت الإعلامية حنين خالد، زوجة محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور التي ظهرت خلالها وهي تستمتع بأجواء صيفية مميزة خلال عطلتها في أحد المصايف.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من المتابعين، الذين أشادوا بأناقتها وإطلالتها الصيفية، وجاء من بين أبرز التعليقات: "عروسة البحر".

وتحرص حنين خالد على الظهور في العديد من المناسبات الخاصة بنادي الزمالك، حيث سبق أن تواجدت داخل أرضية الملعب خلال احتفالات الفريق بالتتويج بلقب الدوري المصري، وظهرت وهي تحمل درع البطولة وسط أجواء من البهجة والاحتفال.

يذكر أن حنين خالد تزوجت من محمد عواد عام 2017، وتعمل حاليا مذيعة في البرنامج الإذاعي "صوت الزمالك".

والجدير بالذكر أن نادي الزمالك توج بلقب الدوري المصري لموسم 2025-2026، بعدما أنهى المسابقة في صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 54 نقطة، فيما جاء الأهلي في المركز الثالث برصيد 53 نقطة.

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حنين خالد محمد عواد الزمالك

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