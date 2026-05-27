نشر عصام الحضري صورته مع 4 كؤوس أمم أفريقيا، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق الحضري: "أنا اسمى كابتن عصام الحضرى يا جعان".

ويعتبر عصام الحضري حارس المرمى الأكثر تتويجا بالبطولات في أفريقيا، وسبق له التتويج بكأس الأمم الأفريقية رفقة منتخب مصر 4 مرات.

وسجل عصام الحضري رقما قياسيا في كأس العالم، إذ شارك في مونديال 2018، كأكثر لاعب في تاريخ البطولة بعمر 45 عاما.

