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زوجة محمد النني الأولي تنشر رسالة مثيرة للجدل (صورة)

كتب : محمد الميموني

10:41 م 03/06/2026
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نشرت آمال الحناوي، زوجة لاعب الجزيرة الإماراتي محمد النني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" اليوم الأربعاء، رسالة غامضة.

وكتبت آمال الحناوي:"بدي ارجع إزرع زهرة شبابي لأن الأولي طلعت سبانخ".

ونعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن آمال الحناوي كالتالي:

تدعى آمال الحناوي، وتبلغ من العمر 30 عاما.

تهوى تصميم الأزياء والموضة، وتمتلك شغفا كبيرا بعالم الفاشون.

يتابع حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام" أكثر من 80.1 ألف متابع.

تحرص على مشاركة صور تجمعها بعائلتها مع جمهورها ومتابعيها.

لديها ثلاثة أبناء: فتاة تدعى "فاطمة"، وولد يدعى “مالك”، وطفل ثالث لم تكشف عن اسمه حتى الآن.

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آمال الحناوي محمد النني

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