بالفيديو.. موقف مؤثر لـ زوجة صلاح أثناء توديع ليفربول

كتب : هند عواد

10:57 م 26/05/2026

موقف مؤثر لـ زوجة صلاح أثناء توديع ليفربول

شهدت مباراة ليفربول وبرينتفورد، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، موقفا مؤثرا لماجي زوجة محمد صلاح، لاعب الريدز.

وظهر محمد صلاح للمرة الأخيرة بقميص ليفربول، مساء الأحد الماضي، في مباراة برينتفورد بنهاية الموسم، إذ رحل بعدها عن صفوف الفريق بعد 9 سنوات في الأنفيلد.

وظهرت عائلة محمد صلاح، زوجته وابنتيه مكن وكيان، على ملعب أنفيلد، في مباراة توديعه، التي شهدت إقامة ممرا شرفيا له.

موقف مؤثرة لزوجة محمد صلاح

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لمحمد صلاح وزوجته، عقب مباراة ليفربول وبرينتفورد، إذ ظهر صلاح متأثرا بينما حرصت ماجي على مواساته وتقبيله.

مستقبل محمد صلاح

تحدث محمد صلاح عن مستقبله عقب المباراة، وقال: "ما زال لدي وقت، أنا رايح كأس العالم لو فيه حاجة كويسة قبل البطولة سأقرر ولو مفيش سأتخذ قراري بعد كأس العالم، وأتمنى أن يخرج لاعبين مصريين مثلي، يحققون الذي حققته، لأن هذا كان هدف من أهدافي عندما احترفت في أوروبا".

