مباريات ودية - منتخبات

المغرب

- -
20:00

مدغشقر

مباريات ودية - منتخبات

كرواتيا

- -
19:00

بلجيكا

مباريات ودية - منتخبات

ويلز

- -
21:45

غانـــا

"بعد الاحتفال بعقد قرانهما".. من هى جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

كتب : مصراوي

02:57 م 02/06/2026
    عمر مرموش وزوجته (1) (1)
    عمر مرموش وزوجته (7)
    عمر مرموش وزوجته (2)
    عمر مرموش وزوجته (6)
    زوجة عمر مرموش
    عمر مرموش وزوجته (3)
    عمر مرموش وزوجته (4)
    عمر مرموش وزوجته (1)
    جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش
    جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش
    جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش
    جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش
    جيلان الجباس خطيبة عمر مرموش
    خطيبة عمر مرموش في غرفة ملابس السيتي

احتفل نجم منتخب مصر ومان سيتي الإنجليزي عمر مرموش أمس الإثنين بعقد قرانه، على جيلان الجباس في حفل عائلي.

وجاء عقد قران النجم المصري قبل أيام قليلة من مشاركته مع الفراعنة، في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وكان نجم هجوم المنتخب الوطني عمر مرموش احتفل بخطوبته في 9 ديسمبر من العام الماضي 2025.

من هى جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

ولا تظهر جيلان كثيرا رفقة عمر مرموش، إذ تميل إلى جعل حياتها الشخصية والعملية بعيدة عن الأضواء وهو ما يظهر من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام والتي يتابعها عليه 700 شخص فقط.

وتقيم جيلان الجباس حاليا في مدينة برايتون البريطانية وحاصلة على بكالوريوس دراسات الاتصال والإعلام، من جامعة ساسكس عام 2021.

والجباس ليست بعيدة عن الرياضة بشكل كبير، حيث سبق لها ممارسة رياضة الإسكواش في صفوف فريق وادي دجلة، قبل أن تبتعد عن ممارسة اللعبة خلال السنوات الماضية.

وتعمل جيلان الجباس في الوقت الحالي كأخصائية تسويق في إحدى الشركات الإنجليزية، وسبق لها العمل كمستشارة في مجال الأزياء.

وسينضم عمر مرموش إلى بعثة المنتخب الوطني المتواجدة في مدينة أوهايو الأمريكية غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة البرازيل وديا يوم الأحد الموافق 7 يونيو، في إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.

مصدر: الأهلي أبلغ محمد يوسف رسميًا بإعفائه من منصب المدير الرياضي

شادي محمد لـ مصراوي : تعيين أحمد رمضان مدربا لفريق الكرة النسائية بالأهلي

كيف تحوّل لبنان إلى عقدة تهدد اتفاق السلام الأمريكي الإيراني المحتمل؟
العام الدراسي الجديد| خطوات التقدم لأولى ابتدائى ورياض أطفال بالأزهر
مصدر: الأهلي أبلغ محمد يوسف رسميًا بإعفائه من منصب المدير الرياضي
تفاصيل إهانة ترامب لنتنياهو: "أنت مجنون وإسرائيل تدفع ثمن كراهية الجميع
بعد ظهور المانجو "الصعيدي".. الشعبة توضح موعد طرح "الزبدية" و"السكري" بالأسواق
شعبة الذهب توضح تفاصيل الزيادة الجديدة على المصنعيات
الحكومة تحدد نسبة القيمة المضافة على الغاز الطبيعي للمنازل
ارتفاع جديد في درجات الحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأيام المقبلة