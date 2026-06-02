احتفل نجم منتخب مصر ومان سيتي الإنجليزي عمر مرموش أمس الإثنين بعقد قرانه، على جيلان الجباس في حفل عائلي.

وجاء عقد قران النجم المصري قبل أيام قليلة من مشاركته مع الفراعنة، في بطولة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها في 3 دول مختلفة، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وكان نجم هجوم المنتخب الوطني عمر مرموش احتفل بخطوبته في 9 ديسمبر من العام الماضي 2025.

من هى جيلان الجباس زوجة عمر مرموش؟

ولا تظهر جيلان كثيرا رفقة عمر مرموش، إذ تميل إلى جعل حياتها الشخصية والعملية بعيدة عن الأضواء وهو ما يظهر من خلال حسابها الرسمي على إنستجرام والتي يتابعها عليه 700 شخص فقط.

وتقيم جيلان الجباس حاليا في مدينة برايتون البريطانية وحاصلة على بكالوريوس دراسات الاتصال والإعلام، من جامعة ساسكس عام 2021.

والجباس ليست بعيدة عن الرياضة بشكل كبير، حيث سبق لها ممارسة رياضة الإسكواش في صفوف فريق وادي دجلة، قبل أن تبتعد عن ممارسة اللعبة خلال السنوات الماضية.

وتعمل جيلان الجباس في الوقت الحالي كأخصائية تسويق في إحدى الشركات الإنجليزية، وسبق لها العمل كمستشارة في مجال الأزياء.

وسينضم عمر مرموش إلى بعثة المنتخب الوطني المتواجدة في مدينة أوهايو الأمريكية غدا الأربعاء، استعدادا لمواجهة البرازيل وديا يوم الأحد الموافق 7 يونيو، في إطار استعدادات الفراعنة لكأس العالم 2026.

