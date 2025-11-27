أهدى النادي الأهلي جماهير فريقه، لقطات خاصة، خلال الاحتفال بذكرى الفوز على الزمالك والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

وكان الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا في عام 2020، عقب الفوز على حساب الغريم التقليدي الزمالك، في المباراة النهائية بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في مباراة عرفت بمباراة نهائي القرن.

واستعرضت قناة النادي الأهل بعض اللقطات الخاصة بمباراة نهائي القرن، التي لم تعرض من قبل، وعلقت: "التاسعة، الحكاية الخالدة".

منها رقص اللاعبين داخل غرف الملابس، من بينهم الثاني السابق بالفريق أليو بادجي وجيرالدو رفقة سعد سمير وعدد من نجوم الفريق.

وفي الفيديو الذي نشره الحساب الرسمي للنادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، وجود تحية خاصة من معلق الملعب لمؤمن زكريا نجم الكرة المصرية السابق، مشيرا إلى أنه سبق وأن ارتدى قميص الفريقين من قبل.

كما ظهر عمرو السولية نجم الأهلي السابق، عقب نهائي القرن داخل غرف الملابس وهو يؤكد أنهم يهدون البطولة إلى نجم الفريق السابق مؤمن زكريا.

وعرفت مباراة نهائي الرن بالقاضية ممكن، بعد التعليق الشهير للمعلق التونسي عصام الشوالي، على هدف محمد مجدى أفشة نجوم وسط المارد الأحمر وصاحب هدف الفوز آنذاك في الدقيقة 85.45 ثانية.

أقرأ أيضًا:

تفاصيل الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي والجيش الملكي بدوري الأبطال

طعن وفسخ تعاقد.. أحدث تطورات أزمة رمضان صبحي