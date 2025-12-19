مباريات الأمس
كأس رابطة الأندية

سيراميكا كليوباترا

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الإسباني

فالنسيا

1 1
22:00

مايوركا

كأس السوبر الإيطالي

بولونيا

1 1
21:00

إنتر ميلان

حسين الشحات يظهر بمصحف ومسبحة قبل مباراة الأهلي وسيراميكا

كتب : مصراوي

09:53 م 19/12/2025
ظهر لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، ممسكا بالمصحف والمسبحة الإلكترونية وذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا بتقدم الأول بهدف دون رد.

ودخل الأهلي بتشكيل مكون، محمد سيحا، عمر كمال، أشرف داري، بيكهام، محمد شكري، كوكا، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، محمد شريف، جراديشار

حسين الشحات ماتش الاهلي وسيراميكا نتيجه مباراه الاهلي اليوم الاهلي اليوم

