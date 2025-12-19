"أنا الياسمين".. زوجة إمام عاشور تنشر صورا جديدة ويوجه لها رسالة رومانسية

ظهر لاعب النادي الأهلي، حسين الشحات، ممسكا بالمصحف والمسبحة الإلكترونية وذلك قبل انطلاق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا في إطار منافسات كأس عاصمة مصر.

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي وسيراميكا بتقدم الأول بهدف دون رد.

ودخل الأهلي بتشكيل مكون، محمد سيحا، عمر كمال، أشرف داري، بيكهام، محمد شكري، كوكا، طاهر محمد طاهر، محمد عبد الله، محمد شريف، جراديشار